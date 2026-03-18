3連休は、ほぼ全国で晴れて、行楽日和となるでしょう。連休明けから月末にかけて、天気が短い周期で変化します。雨の日も気温は高めで、桜が足早に咲き進むでしょう。

1週目:3連休は日差し暖か 広い範囲で行楽日和に

春らしく、低気圧と移動性の高気圧が日本付近を交互に通ります。

明日19日(木)は、朝のうちまでは広く雨が降りますが、西から天気が回復します。20日(金・祝)から22日(日)にかけて、ほぼ全国で晴れて、屋外のレジャーに良さそうです。札幌をはじめ北海道では日本海側を中心に雪が予想されますが、降る時間は短いでしょう。

23日(月)以降も広い範囲に日差しが届きます。ただ、局地的に雨雲がかかるでしょう。25日(水)は、低気圧が本州の南へ進み、低気圧の進路によっては、現時点の予想よりも雨の範囲が広がる可能性もあります。





気温は全国的に平年並みか高いでしょう。特に、23日(月)頃は暖かい空気が流れ込みます。東京都心や大阪をはじめ、所々で20℃くらいまで気温が上がり、昼間は上着なしでも過ごせるほどになるでしょう。そのぶん、花粉が飛びやすくなります。スギ花粉の飛散が続く中、ヒノキ花粉も増えてくるでしょう。花粉症の方は対策を心がけてください。

2週目:雨雲が頻繁に通過 気温は高め

天気が短い周期で変化するでしょう。

26日(木)は、九州から東北にかけて広く雨で、太平洋側ほど本降りになりそうです。27日(金)は、東海から東北は曇りや雨で、北海道も一時的に雨や湿った雪が降るでしょう。

28日(土)と29日(日)は多くの所で晴れる見込みです。

30日(月)から31日(火)は、気圧の谷に伴う雨雲が西日本から北日本まで広がってくるでしょう。



気温は平年並みか高く、曇りや雨でも寒の戻りはなさそうです。桜がハイペースで咲き進むでしょう。月末には北陸や東北南部でも開花する所が出てきそうですので、お花見の計画は早めに立てておくと良さそうです。