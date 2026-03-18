アンジャッシュ・渡部建が１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。

ゲストは、プロ野球・ヤクルトで活躍し、ゴールデングラブ賞１０回を記録した名手・宮本慎也氏。２００５〜０８年に日本プロ野球選手会会長も務めた有識者に今後の日本球界の展望などを聞いた。

宮本氏は「もう、本当、大局を見たらプロ野球は今、本当に変えどきですよ。もう、よく考えないと。例えばポスティング行きました。ＦＡも取ってないのにＦＡ扱いで戻ってこれるわけじゃないですか」と指摘。ポスティング容認の基準も球団ごとに差があると話した。

「そういうことを考えたら、もう絶対にＦＡ（取得）は短くせなあかんと。で、これをやると（ＦＡ選手に）出ていかれるとか給料が高くなるっていう話になると思うんですけど。これをもう自動ＦＡにする。もう６年、７年経ったら、みんなＦＡ。そのまま引退の選手も出てくるんですよ。それだけ選手もリスクを背負って、そういう風にするか。今まで従来やるか」と持論を展開。

「僕は、一回（選手に）日本を通ってほしいんですよ。で、早く（メジャーに）行けます、余力を残して（日本球界に）帰ってきます。っていうのが。これからの日本のプロ野球のベストになるんじゃないかなと」と話していた。

宮本氏は１９９４年度ドラフト２位でヤクルト入団。０１年の６７犠打はプロ野球シーズン最多記録。ベストナイン（１１年）、ゴールデングラブ賞１０回（９７、９９〜０３、０９〜１２年）。０４年アテネ五輪、０６年ＷＢＣ、０８年北京五輪日本代表。内野守備の名手として知られ、卓越した守備理論が多くの現役選手や指導者に影響を与えた。