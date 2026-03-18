福本莉子、NHK連ドラで主演 “地域医療の現実”を描く
福本莉子が主演を務めるNHKの連続ドラマ『勿忘草の咲く町で 〜安曇野診療記〜』が、2026年6月28日午後10時から放送開始となる。信州・安曇野の小さな病院を舞台に、看護師と医師が患者一人一人と向き合う姿を描くヒューマンドラマで、地域医療と終末期医療の現実に迫る作品だ。
【写真】新人研修医を演じる菅生新樹
物語の中心となるのは、若手看護師・月岡美琴と新人研修医・桂正太郎。美琴役の福本は、「私が演じさせていただく美琴は、生まれも育ちも松本で、長野県安曇野市にある小さな病院で働き始めて3年目になる看護師です。忙しない日々の中でも、自分にできることをひたむきに積み重ねていく、明朗快活で前向きな彼女の姿に大きな魅力を感じました。」と役への思いを語る。
さらに、「『人は何をもって生きているのか』『延命とは何なのか』『どのように死へ向かっていくのか』という問いが浮かび上がりました。」とし、「私自身も考え続けながら、この作品と向き合っていきたいと思います。」とコメントしている。
一方、正太郎役の菅生新樹は「『人生の最後をどう迎えたいか』」という言葉を掲げ、「今回こうして人生の最後を考えるきっかけになるようなドラマにご縁を頂き感謝しています。」と出演への思いを明かす。また、「登場人物と共に視聴者の方々と一緒に考えていけたら嬉しいです。」と呼びかけた。
ベテラン医師役には吹越満と内藤剛志が名を連ねる。吹越は「この、若い看護師と研修医の成長を見守る三島の役を通して、日夜、医療の現場で働いている方々への恩返しとなるような、そんな演技ができれば、、、と思います。」と意気込みを語る。内藤は「この作品は、「命を救うとは何か」「見送るとは何か」を観る方に問いかける骨太なドラマです。」と作品のテーマを強調した。
原作は現役医師でもある夏川草介の同名小説。夏川は「どれほど技術が進んでも、命をとりまく問題の本質は変わらないということを痛感します。」としつつ、「正解はありませんが、私なりの希望はしっかりと描いたつもりです。」と作品に込めた思いを明かしている。
高齢化が進む地域医療の現場で、延命か看取りかという重い選択に向き合う医療従事者と患者、家族の葛藤を描く本作。安曇野の自然とともに、人がどう生き、どう最期を迎えるのかという普遍的な問いを投げかける。全8話で放送される予定だ。
【写真】新人研修医を演じる菅生新樹
物語の中心となるのは、若手看護師・月岡美琴と新人研修医・桂正太郎。美琴役の福本は、「私が演じさせていただく美琴は、生まれも育ちも松本で、長野県安曇野市にある小さな病院で働き始めて3年目になる看護師です。忙しない日々の中でも、自分にできることをひたむきに積み重ねていく、明朗快活で前向きな彼女の姿に大きな魅力を感じました。」と役への思いを語る。
一方、正太郎役の菅生新樹は「『人生の最後をどう迎えたいか』」という言葉を掲げ、「今回こうして人生の最後を考えるきっかけになるようなドラマにご縁を頂き感謝しています。」と出演への思いを明かす。また、「登場人物と共に視聴者の方々と一緒に考えていけたら嬉しいです。」と呼びかけた。
ベテラン医師役には吹越満と内藤剛志が名を連ねる。吹越は「この、若い看護師と研修医の成長を見守る三島の役を通して、日夜、医療の現場で働いている方々への恩返しとなるような、そんな演技ができれば、、、と思います。」と意気込みを語る。内藤は「この作品は、「命を救うとは何か」「見送るとは何か」を観る方に問いかける骨太なドラマです。」と作品のテーマを強調した。
原作は現役医師でもある夏川草介の同名小説。夏川は「どれほど技術が進んでも、命をとりまく問題の本質は変わらないということを痛感します。」としつつ、「正解はありませんが、私なりの希望はしっかりと描いたつもりです。」と作品に込めた思いを明かしている。
高齢化が進む地域医療の現場で、延命か看取りかという重い選択に向き合う医療従事者と患者、家族の葛藤を描く本作。安曇野の自然とともに、人がどう生き、どう最期を迎えるのかという普遍的な問いを投げかける。全8話で放送される予定だ。