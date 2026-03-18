俳優で歌手の北山宏光（４０）が、２２日放送のテレビ東京で初の冠番組となる同局系ゴルフエンターテインメント番組「北山宏光のゴルフＰＡＲっといこうぜ！」（日曜、後４・００）に出演することが１８日、分かった。

プライベートでも親交が深いという俳優・三浦翔平も出演。北山、三浦がリーダーとなり、豪華ゲストとともにチーム対抗戦を繰り広げる。対決には、武井壮、ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの砂田将宏、お笑いコンビのぺこぱ・シュウペイらのゲストに加え、菅楓華プロ、青木香奈子プロといった活躍している若手女子プロゴルファー５人も参戦する。

北山は「正直、僕はあまりゴルフ上手ではありません。仲間と遊びで行ってたゴルフが、この様な番組になり、大事になり、とてもびっくりしています。学生の頃駅のホームで見かけていた傘で素振りをするサラリーマンの方々の気持ちが今はとてもわかります」と感慨深げに話した。

「普段あまり会えない方々とも、プレーを通じて仲良くなれたことも、スポーツの魅力のひとつだと思います。きっとゴルフに興味がある方もない方も楽しめる内容になっていると思いますので、ぜひご覧ください」とアピールした。