育児ノイローゼの奥さんを、さらに追い詰める旦那さんもいるようです……。今回は、奥さんを守ったあるお義母さんのエピソードをご紹介します。

母親は自分を犠牲にすべき？

「育児ノイローゼのようになっていた頃、夫から『自分の子どもを可愛がれないなんて、母親なのにおかしい』と責められました。ワンオペで必死に子どもと向き合ってきたのに、何もしてくれない夫からそんなことを言われるなんて……。

夫は、義母にも私の様子がおかしいことを報告しました。『母親失格』『母親は自分を犠牲にして子どもに尽くすべき』『母さんだって、俺のこと可愛かっただろ？』なんて言ってきました。それを黙って聞いていた義母ですが、大きくため息をついて『そんなわけあるか』と一言。

『母親にだって自分の人生がある』『子どもを可愛いと思えない時期だってある』『現に私は今、あんたのことなんてまったく可愛いと思えない！』と言い放った義母。夫はあからさまにショックを受けていました（笑）。

『あんたはもう子どもじゃない。親なの。子ども目線じゃなくて親目線で考えなさい』と言った義母の言葉を、夫はどこまで理解できたんだろう。

その後、義母にも協力してもらったことで余裕が出てきて、子どものことをまた愛せるようになりました。夫はいつまでたっても子どもの立場だから、育児ノイローゼになる母親の気持ちなんてわからなかったんだろうな」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2026年1月）

▽ 母親だって人間です。勝手に美化して理想を押し付けるなんておかしいですよね。そもそも、旦那さんがもっと協力的だったら、奥さんも育児ノイローゼにならなかったのでは？ 母性だけですべてを解決できるほど、母親は万能じゃありません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。