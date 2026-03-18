交通違反を取り締まるいわゆる“青切符”の制度が、来月から自転車にも適用されるのを前に、秋田市で街頭指導が行われました。



「イヤホン…4月1日から青切符、自転車の青切符導入なるのわかりますか？携帯電話とかイヤホンが違反になってきますので」



街頭指導は、通勤・通学の時間帯にあわせて行われました。



道路交通法が改正され、交通違反の際に交付される“青切符”の制度が、来月から自転車にも適用されます。





これまで指導や警告にとどまっていた違反に反則金が課され、携帯電話を持ちながらの運転は1万2,000円、傘差しやイヤホンの使用は5,000円をおさめる必要があります。県警察本部によりますと、去年、県内で自転車に乗っている際の指導・警告は1,800件余りあり、最も多かったのが一時不停止、次いで2台以上で並んだ走行、それに無灯火でした。県内の交通事故の件数は年々減少していますが、自転車の事故は目に見えては減っていないのが現状です。秋田東警察署交通課 髙橋直道さん（交通係長）「青切符が導入されるってことを理解していただいて、違反が少しでも減って、交通事故がそれによってさらに減ればいいかなと思います」適用は来月1日からで、“青切符”が出された場合は原則として7日以内に反則金の納付が求められます。