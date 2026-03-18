名古屋市東区の新築マンションの工事現場で爆発があり、1人が病院に運ばれました。

【画像】激しい音と共に煙が…名古屋の新築マンション工事現場で“爆発” ｢地震かと思った…｣ 1人を搬送 アセチレンガスのボンベが破損しガス漏れか

爆発した瞬間の映像には、激しい音と共に煙が確認できます。爆発が起きたのは、名古屋市東区橦木町の新築マンションの工事現場で、きょう午前8時20分ごろ、相次いで119番通報がありました。

「音がした瞬間揺れたので…地震かと思った」

工事関係者の60代の男性が煙を吸って病院に運ばれましたが、症状は軽く、意識はあるということです。



（近隣住民）

「音がした瞬間に『バン』って揺れたので、最初地震かなと思った」



消防によりますと、金属の溶接や切断などに使う「アセチレンガス」のボンベが燃えたということです。警察と消防は、ボンベが破損してガスが漏れ、爆発したとみて、原因を調べています。

【爆発の瞬間】激しい音と共に煙が…名古屋の新築マンション工事現場で“爆発” ｢地震かと思った…｣ 1人を搬送