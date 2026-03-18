今季第21週の週間MVPにレイカーズのドンチッチ、ヒートのアデバヨが選出

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　3月17日（現地時間16日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第21週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。　


　10日から16日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算17度目）、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートのバム・アデバヨ（通算4度目）となった。




　今シーズン3度目の週間MVPとなったドンチッチは、期間中に平均37.3得点10.7リバウンド11.0アシストの“平均トリプルダブル”に2.0スティール1.7ブロックをたたき出し、レイカーズの3戦無敗に大きく貢献。


　一方のアデバヨは、今シーズン2度目の選出。前週を2勝1敗で終えたヒートで、平均41.3得点8.0リバウンド2.0アシスト2.33スティール1.33ブロックを記録。11日のワシントン・ウィザーズ戦では、NBA歴代2位となる83得点を奪った。


　17日終了時点で、ドンチッチがけん引するレイカーズは6連勝中でウェスト3位の43勝25敗、アデバヨ擁するヒートはイースト7位の38勝30敗を残している。第21週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。


◆■2025－26シーズン第21週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス

デビン・ブッカー（サンズ）

デマー・デローザン（キングス）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

カワイ・レナード（クリッパーズ）

オースティン・リーブス（レイカーズ）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）


・イースタン・カンファレンス

パオロ・バンケロ（マジック）

デズモンド・ベイン（マジック）

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

ケイド・カニングハム（ピストンズ）

ジェイレン・デューレン（ピストンズ）

ブランドン・イングラム（ラプターズ）

ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



【動画】今シーズン第21週のトッププレー集はこちら！