今季第21週の週間MVPにレイカーズのドンチッチ、ヒートのアデバヨが選出

3月17日（現地時間16日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第21週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

10日から16日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算17度目）、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートのバム・アデバヨ（通算4度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 21.

West: Luka Dončić (@Lakers)

East: Bam Adebayo (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/YNsC23LHvR

- NBA (@NBA) March 16, 2026

今シーズン3度目の週間MVPとなったドンチッチは、期間中に平均37.3得点10.7リバウンド11.0アシストの“平均トリプルダブル”に2.0スティール1.7ブロックをたたき出し、レイカーズの3戦無敗に大きく貢献。

一方のアデバヨは、今シーズン2度目の選出。前週を2勝1敗で終えたヒートで、平均41.3得点8.0リバウンド2.0アシスト2.33スティール1.33ブロックを記録。11日のワシントン・ウィザーズ戦では、NBA歴代2位となる83得点を奪った。

17日終了時点で、ドンチッチがけん引するレイカーズは6連勝中でウェスト3位の43勝25敗、アデバヨ擁するヒートはイースト7位の38勝30敗を残している。第21週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第21週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



デビン・ブッカー（サンズ）



デマー・デローザン（キングス）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



カワイ・レナード（クリッパーズ）



オースティン・リーブス（レイカーズ）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）

・イースタン・カンファレンス



パオロ・バンケロ（マジック）



デズモンド・ベイン（マジック）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



ブランドン・イングラム（ラプターズ）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）

【動画】今シーズン第21週のトッププレー集はこちら！





