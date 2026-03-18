女子日本代表が他国の結果でワールドカップ出場権を獲得…3連敗から2連勝、4位で予選終了

3月17日、トルコでの「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」は大会最終日を迎えた。

女子日本代表（FIBAランキング11位）は日本時間20時30分から行われた試合でアルゼンチン代表（同27位）と対戦。平下愛佳（トヨタ自動車アンテロープス）の5本を筆頭に、チーム全体で14本の3ポイントシュートを53.9パーセントの確率で沈め、83－39で大会2勝目を手にした。

23時30分ティップオフのオーストラリア代表（同2位）vsカナダ代表（同7位）は、日本の本戦出場権獲得に関与する重要な一戦。オーストラリアが82－76で競り勝った。

ヨーロッパチーム同士の対戦となったトルコ代表（同16位）vsハンガリー代表（同20位）は、ハンガリーが15点差で勝利。大会3勝目を挙げ、3勝2敗の2位で予選を終えた。

全日程を終え、トルコ、日本、カナダの3チームが2勝3敗で並ぶ結果に。「勝率が並んだ当該チーム間の対戦成績や得失点差」によって、日本とカナダに勝利したトルコが3位、カナダを下した日本が4位に入った。3連敗と崖っぷちの状態から2連勝を達成した日本は、9月にドイツのベルリンで開催される本戦への切符を獲得。ワールドカップ5大会連続15回目の出場となる。

順位表は以下のとおり。

■FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント（トルコ・イスタンブール）



1位：オーストラリア（5勝0敗／＋58）★



2位：ハンガリー（3勝2敗／＋3）★



3位：トルコ（2勝3敗／－12）★



4位：日本（2勝3敗／＋18）★



5位：カナダ（2勝3敗／＋44）



6位：アルゼンチン（1勝4敗／－111）