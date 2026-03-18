出光興産が大幅続伸、ＬＮＧ事業への本格参入に向け英ミッドオーシャン・エナジー社に出資へ

出光興産<5019.T>が大幅続伸している。１７日の取引終了後に、液化天然ガス（ＬＮＧ）事業を行うイギリスのミッドオーシャン・エナジー社に対し、５億ドルの出資を行うと発表しており、事業への本格参入を好感した買いが入っている。



ミッドオーシャン社は、世界有数のエネルギー・インフラ分野における機関投資会社である米国のＥＩＧが設立及び運営するＬＮＧ事業会社で、オーストラリアやカナダ、南米など複数地域のＬＮＧプロジェクトへの参画実績を有している。出光興産はミッドオーシャン社とのパートナーシップを通じてＬＮＧ分野における事業機会の獲得を目指し、今後、エネルギーのさらなる安定供給に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS