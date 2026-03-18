１８日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが波及した。



１７日の米長期金利は４．２０％に低下した。２０年債入札が堅調な結果となったことを受け、債券需給を巡る前向きな見方が広がった。円債市場では米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を見極めたいとの姿勢が次第に強まり、朝方の買い一巡後は膠着感が強まった。



先物６月限は前営業日比２６銭高の１３１円３５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３０ポイント低い２．２３５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS