「売春進路指導か？」旧日本軍慰安婦被害者侮辱の“死者名誉毀損”　韓国の極右団体代表に拘束令状

韓国警察が旧日本軍慰安婦被害者の名誉を毀損した疑いがある保守系市民団体の代表に拘束令状を請求した。

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3月16日、韓国警察によるとソウル瑞草（ソチョ）警察署は今月13日、保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」の代表であるキム・ビョンホン氏に対し、死者名誉毀損および情報通信網法上の名誉毀損、児童福祉法違反の容疑で拘束令状を請求し、検察の判断を待っている。

キム代表は昨年12月、瑞草区の瑞草高校と城東（ソンドン）区の舞鶴（ムハク）女子高校の正門前で、「校庭に慰安婦像を立てて、売春進路指導でもするのか」といった文言が書かれた横断幕を掲げた疑いが持たれている。

警察は、キム代表が学生に対し、扇情的で露骨な表現が含まれた横断幕などを目に触れさせたことは、情緒的虐待にあたると判断した。また、警察の捜査対象となった後もSNS上で慰安婦被害者を「性売買女性」と表現するなど、再犯の恐れも小さくないと見ている。

「平和の少女像」（写真＝時事ジャーナル）

李在明（イ・ジェミョン）大統領は1月6日、自身のX（旧ツイッター）を通じて「こんな間抜けな…死者に対する名誉毀損だ」とキム代表を直接批判し、話題を呼んでいた。警察は李大統領による初の公開批判直後の1月から本格的な捜査に着手し、キム代表の自宅を家宅捜索したほか、被疑者として2度にわたる召喚調査を行うなど捜査を続けてきた。

これに対しキム代表は、依然として容疑を全面的に否認している。キム代表は同日、フェイスブックに自身への拘束令状請求を報じる記事を共有し、「私は誰の名誉も毀損したことはない」と主張するとともに、弁護士費用の支援を募る口座番号を公開していた。

（記事提供＝時事ジャーナル）