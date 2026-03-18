BE:FIRST（ビーファースト）のSOTA（ソウタ）がキュートな表情を見せるオフショットが公開され、「可愛すぎる」と話題を集めている。

【写真】BE:FIRSTソウタの唇尖らせオフショット【動画・写真】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV＆関連ショット①～③

■BE:FIRSTソウタが両手を頬に添えてポーズ

BE:FIRSTは、新曲「BE:FIRST ALL DAY」を3月16日に配信リリース。「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIPHOPナンバーで、コレオグラフはソウタとRhyme（RHT.）が共作している。

オフショットでソウタは、ブラックのジャケットにモコモコの帽子を被り、その上にサングラスを重ねてアレンジ。両手を頬に添え、唇を尖らせてキュートなポーズを取っている。これはMV公開を受けて公開されたもので、YouTubeのコメント欄には「久しぶりのDance number！」「俺らが昔から遊ぶように楽しんできたDance cultureを皆んなに共有するようなコレオをぜひ楽しんでください！！！」と、ソウタからのメッセージが投稿されている。

SNSでは「かわいすぎんか？」「まるで赤ちゃんみたい」「MVとのギャップたまらん」「愛嬌ありすぎ」「SOTAのお茶目なところも大好きだよ」「ギャルちいソウタ大好物」「ダンスはあんなにクールなのに可愛い」などの反響が相次いでいる。

■動画＆写真：BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV＆関連ショット