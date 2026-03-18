18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比30.2％増の2079億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.3％増の1621億円だった。



目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が8.27％高、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> が5.14％高、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> が5.04％高、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> が4.73％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が3.88％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> は5.36％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.61％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は4.35％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.21％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は4.18％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1198円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金967億9400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1035億6100万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が237億2900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が94億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が89億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が76億8500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が58億9200万円の売買代金となった。



株探ニュース

