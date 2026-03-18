18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数383、値下がり銘柄数155と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。インフォメティス<281A>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>は一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス<186A>、ブレインズテクノロジー<4075>、ＱＰＳホールディングス<464A>、タカヨシホールディングス<9259>は昨年来高値を更新。マイクロ波化学<9227>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、ＱＬＳホールディングス<7075>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、モンスターラボ<5255>は値上がり率上位に買われた。



一方、笑美面<9237>がストップ安。フラー<387A>、インフキュリオン<438A>、スマレジ<4431>、ＢＲＡＮＵ<460A>、ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス<7674>など6銘柄は昨年来安値を更新。ファンペップ<4881>、学びエイド<184A>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>、坪田ラボ<4890>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>は値下がり率上位に売られた。



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