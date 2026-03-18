　18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 96794　　　24.4　　　 50100
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 23729　　 109.8　　　　4678
３. <1360> 日経ベア２　　　　9419　　　48.3　　　 115.0
４. <1321> 野村日経平均　　　8969　　　12.1　　　 57030
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7685　　　14.0　　　 59610
６. <1579> 日経ブル２　　　　5892　　　12.5　　　 539.9
７. <1540> 純金信託　　　　　4542　　　55.6　　　 23900
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　4058　　　 4.2　　　　4996
９. <1306> 野村東証指数　　　3224　　　 7.4　　　　3890
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　3052　　　87.4　　　　3208
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　2975　　 188.3　　　　5674
12. <1542> 純銀信託　　　　　2424　　　23.5　　　 35700
13. <2038> 原油先Ｗブル　　　2241　　　41.7　　　　2707
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　1830　　　-4.4　　　 830.1
15. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1716　　　62.7　　　　 189
16. <200A> 野村日半導　　　　1403　　　63.7　　　　3184
17. <1398> ＳＭＤリート　　　1354　　　 5.6　　　2024.0
18. <1489> 日経高配５０　　　 987　　 -10.4　　　　3191
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　 954　　　 2.4　　　 56810
20. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 879　　　89.8　　　 379.8
21. <1330> 上場日経平均　　　 853　　 -12.3　　　 57090
22. <1356> ＴＰＸベア２　　　 852　　　25.1　　　 139.7
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　 824　　　-3.5　　　234000
24. <1358> 上場日経２倍　　　 779　　　70.1　　　 95300
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 773　　 -20.9　　　 73080
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 692　　 -30.0　　　2140.0
27. <381A> ｉＦ米債３無　　　 669　　-100.0　　　　2234
28. <1699> 野村原油　　　　　 639　　 -30.5　　　 598.4
29. <314A> ｉＳゴールド　　　 635　　　14.0　　　 376.7
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 625　　 -17.8　　　 76970
31. <1615> 野村東証銀行　　　 623　　　86.5　　　 586.0
32. <1571> 日経インバ　　　　 597　　 355.7　　　　 377
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 578　　 -62.2　　　 64140
34. <2562> 上場ダウヘ有　　　 556　　-100.0　　　　3325
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 535　　　27.7　　　 56690
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 449　　 388.0　　　 30830
37. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 425　　　30.0　　　　 968
38. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 393　　1210.0　　　　1620
39. <1328> 野村金連動　　　　 384　　　19.3　　　 18850
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 351　　　79.1　　　 26575
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 347　　 -29.2　　　 653.5
42. <1655> ｉＳ米国株　　　　 343　　　31.4　　　 771.4
43. <1629> 野村商社卸売　　　 295　　 109.2　　　146100
44. <1541> 純プラ信託　　　　 294　　　-3.3　　　 10085
45. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 279　　 -35.4　　　　3931
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 267　　　 7.7　　　　2176
47. <2039> 原油先物ベア　　　 265　　 -11.1　　　　 565
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 259　　　-8.5　　　　1237
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 248　　　62.1　　　 55720
50. <1308> 上場東証指数　　　 232　　 -58.7　　　　3845
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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