ETF売買代金ランキング＝18日前引け
18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 96794 24.4 50100
２. <1357> 日経Ｄインバ 23729 109.8 4678
３. <1360> 日経ベア２ 9419 48.3 115.0
４. <1321> 野村日経平均 8969 12.1 57030
５. <1458> 楽天Ｗブル 7685 14.0 59610
６. <1579> 日経ブル２ 5892 12.5 539.9
７. <1540> 純金信託 4542 55.6 23900
８. <1671> ＷＴＩ原油 4058 4.2 4996
９. <1306> 野村東証指数 3224 7.4 3890
10. <2644> ＧＸ半導日株 3052 87.4 3208
11. <1329> ｉＳ日経 2975 188.3 5674
12. <1542> 純銀信託 2424 23.5 35700
13. <2038> 原油先Ｗブル 2241 41.7 2707
14. <1568> ＴＰＸブル 1830 -4.4 830.1
15. <1459> 楽天Ｗベア 1716 62.7 189
16. <200A> 野村日半導 1403 63.7 3184
17. <1398> ＳＭＤリート 1354 5.6 2024.0
18. <1489> 日経高配５０ 987 -10.4 3191
19. <1320> ｉＦ日経年１ 954 2.4 56810
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 879 89.8 379.8
21. <1330> 上場日経平均 853 -12.3 57090
22. <1356> ＴＰＸベア２ 852 25.1 139.7
23. <2036> 金先物Ｗブル 824 -3.5 234000
24. <1358> 上場日経２倍 779 70.1 95300
25. <1326> ＳＰＤＲ 773 -20.9 73080
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 692 -30.0 2140.0
27. <381A> ｉＦ米債３無 669 -100.0 2234
28. <1699> 野村原油 639 -30.5 598.4
29. <314A> ｉＳゴールド 635 14.0 376.7
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 625 -17.8 76970
31. <1615> 野村東証銀行 623 86.5 586.0
32. <1571> 日経インバ 597 355.7 377
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ 578 -62.2 64140
34. <2562> 上場ダウヘ有 556 -100.0 3325
35. <1346> ＭＸ２２５ 535 27.7 56690
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 449 388.0 30830
37. <513A> ＧＸ防衛日株 425 30.0 968
38. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 393 1210.0 1620
39. <1328> 野村金連動 384 19.3 18850
40. <2559> ＭＸ全世界株 351 79.1 26575
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 347 -29.2 653.5
42. <1655> ｉＳ米国株 343 31.4 771.4
43. <1629> 野村商社卸売 295 109.2 146100
44. <1541> 純プラ信託 294 -3.3 10085
45. <1305> ｉＦＴＰ年１ 279 -35.4 3931
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 267 7.7 2176
47. <2039> 原油先物ベア 265 -11.1 565
48. <2865> ＧＸＮカバコ 259 -8.5 1237
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 248 62.1 55720
50. <1308> 上場東証指数 232 -58.7 3845
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 96794 24.4 50100
２. <1357> 日経Ｄインバ 23729 109.8 4678
３. <1360> 日経ベア２ 9419 48.3 115.0
４. <1321> 野村日経平均 8969 12.1 57030
５. <1458> 楽天Ｗブル 7685 14.0 59610
６. <1579> 日経ブル２ 5892 12.5 539.9
７. <1540> 純金信託 4542 55.6 23900
８. <1671> ＷＴＩ原油 4058 4.2 4996
９. <1306> 野村東証指数 3224 7.4 3890
10. <2644> ＧＸ半導日株 3052 87.4 3208
11. <1329> ｉＳ日経 2975 188.3 5674
12. <1542> 純銀信託 2424 23.5 35700
13. <2038> 原油先Ｗブル 2241 41.7 2707
14. <1568> ＴＰＸブル 1830 -4.4 830.1
15. <1459> 楽天Ｗベア 1716 62.7 189
16. <200A> 野村日半導 1403 63.7 3184
17. <1398> ＳＭＤリート 1354 5.6 2024.0
18. <1489> 日経高配５０ 987 -10.4 3191
19. <1320> ｉＦ日経年１ 954 2.4 56810
20. <1475> ｉＳＴＰＸ 879 89.8 379.8
21. <1330> 上場日経平均 853 -12.3 57090
22. <1356> ＴＰＸベア２ 852 25.1 139.7
23. <2036> 金先物Ｗブル 824 -3.5 234000
24. <1358> 上場日経２倍 779 70.1 95300
25. <1326> ＳＰＤＲ 773 -20.9 73080
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 692 -30.0 2140.0
27. <381A> ｉＦ米債３無 669 -100.0 2234
28. <1699> 野村原油 639 -30.5 598.4
29. <314A> ｉＳゴールド 635 14.0 376.7
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 625 -17.8 76970
31. <1615> 野村東証銀行 623 86.5 586.0
32. <1571> 日経インバ 597 355.7 377
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ 578 -62.2 64140
34. <2562> 上場ダウヘ有 556 -100.0 3325
35. <1346> ＭＸ２２５ 535 27.7 56690
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 449 388.0 30830
37. <513A> ＧＸ防衛日株 425 30.0 968
38. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 393 1210.0 1620
39. <1328> 野村金連動 384 19.3 18850
40. <2559> ＭＸ全世界株 351 79.1 26575
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 347 -29.2 653.5
42. <1655> ｉＳ米国株 343 31.4 771.4
43. <1629> 野村商社卸売 295 109.2 146100
44. <1541> 純プラ信託 294 -3.3 10085
45. <1305> ｉＦＴＰ年１ 279 -35.4 3931
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 267 7.7 2176
47. <2039> 原油先物ベア 265 -11.1 565
48. <2865> ＧＸＮカバコ 259 -8.5 1237
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 248 62.1 55720
50. <1308> 上場東証指数 232 -58.7 3845
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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