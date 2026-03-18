お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史が１７日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」のラブマゲドンに参加。自分のＰＲ箇所を告白するも、女性タレントたちがドン引きした。

この日は、男性芸人と女性タレントが好きな人を指名する人気企画「ラブマゲドン」を放送。男性が１人多いため、必ず男性があまるという人数構成になっている。

一巡目でエバースの佐々木はみりちゃむを指名。「ギャル好きではありますし、収録が始まる前にあいさつしたときの、ちょっとサバサバした感じもたまんなかったです」とひかれた理由を明かした。

だがアピールポイントを聞かれ「夜の営みが終わった後、めっちゃしゃべります」と言ったあたりから空気がビミョーに。「例えば？」と聞かれ「将来、子どもの名前、決めてる？とか…」と言いだし、女性陣は「えっ」と絶句する人続出。ウエストランド井口も「なにがメロい芸人１位だよ」と嘆いた。

田村淳が「他にライトなのは？」と聞くと「親、どこに住んでる？とか…」と言いだし、他の出演者も「ヤバいよ」「なんで親の居所知りたいのよ」と驚いていた。