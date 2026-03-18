ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが、２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）の月命日に思いをつづった。

ＳＵＧＩＺＯは１７日深夜にＳＮＳを更新し、「今日は月命日。あれから１ヵ月 何年も経ったような気もするし、１週間しか経ってないような気もする。心身共に超怒涛（どとう）」と胸中を記した。

「真矢は少しはあちらの世界に慣れてきたかな？仲間や先輩たちと再会できてるかな？もしくはしごかれてるかな？」と思いをはせ、「毎日毎分真矢のことを思ってる。まだ親友がいないこちらの世界に慣れることができないでいる。時間が解決してくれるかな。。。」と吐露。「真矢、５／２９からのＬＵＮＡ ＳＥＡツアー、まずは秦野からだよ。一緒に全国回ろうね。ＳＧＺ Ｐｈｏｔｏ ｂｙ Ｋｏｔａｒｏ ＭＡＮＡＢＥ．」とつづり、真矢との２ショットを投稿した。

この投稿にファンは「真矢さんの思いは生きてます」「最高に素敵な写真」「きっと真ちゃん天国で笑ってる」「ＳＵＧＩＺＯさんの言葉に涙が出ます」「月命日なんて未だに信じられない…今にも真ちゃんの笑顔が…」とかみしめていた。