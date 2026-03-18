◆オークリーカップ 第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会（１４、１５日・寝屋川公園第１野球場） ▽中学生の部・予選Ａブロック２日目 奈良県支部選抜１３―９滋賀県支部選抜

「オークリーカップ第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会」中学生の部の予選Ａブロックは、大阪中央支部選抜と奈良県支部選抜が決勝トーナメント進出を決めた。

奈良県支部選抜がリーグ２戦目で毎回の１８安打。１３点を奪い、快勝した。２回１死満塁の好機で、地村が先制打。「絶対打ちたいって強い気持ちで振った」という９番打者が勢いづけた。

４回には１番・川崎がサク越えのソロアーチ。「最高でした」と笑顔でダイヤモンドを回った。ノリノリになった打線は６回にも辰己が適時二塁打し、途中出場の橋田は２点打。福田も代打した３回に続く２打席連続適時打を放つなど、一挙５得点した。２試合を計２２得点で予選２位通過。決勝トーナメントでも強打で暴れる。

滋賀県支部選抜…終盤の猛追も、１勝が遠かった。９点を追う６回、先頭・岡田が中越え二塁打。同じ大津瀬田の湊が２打席連続安打で続くと、３連続四球で２得点した。さらに、西村が二塁強襲の適時打を放つなど５者連続得点。敗れはしたが、一丸で意地を見せた岡田は「新鮮な気持ちで、みんなと楽しく野球ができた」と晴れ晴れとした表情を見せた。