◆オークリーカップ 第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会（１４、１５日・寝屋川公園第１野球場） ▽中学生の部・予選Ａブロック２日目 大阪中央支部選抜１１―２大阪南支部選抜

「オークリーカップ第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会」中学生の部の予選Ａブロックは、大阪中央支部選抜と奈良県支部選抜が決勝トーナメント進出を決めた。

集中打で１位突破を決めた。大阪中央支部選抜は同点の４回１死から木原が中越え二塁打し、代打・植田が四球。１死二、三塁として丹羽主将が「絶対にランナーをかえす」と２打席連続の二塁打で２点を勝ち越した。

さらに２死満塁から１番・半矢も２点打。「いいチームで野球も楽しい。絶対優勝できる」と一挙７点の猛攻に自信を深めた。５回２死満塁では田山が走者一掃の二塁打を放つなど、長打６本を絡めて１１得点の５回コールド勝ち。予選リーグの勢いのまま頂点を奪う。

大阪南支部選抜…白星こそつかめなかったが、笑顔で試合を終えた。１点を追う３回１死三塁。阪口が右中間を破る一時同点の二塁打を放った。ベンチへガッツポーズした１番打者は「センター方向を意識していた。みんなと仲良くなれて楽しかった」と満足。先発・中原は３回まで１点に抑え「違うチームの選手と試合ができて、いつもの１０倍楽しかった」と充実した表情を見せた。