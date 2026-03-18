◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（１７日、福島・ビッグパレットふくしま）観衆７０７

新日本プロレスは１７日、福島・郡山のビッグパレットふくしまで「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」を開催した。

春の最強決定トーナメント「ＮＪＣ」準々決勝２試合が行われ、後藤洋央紀とカラム・ニューマンは、ニューマンがプリンスズカースで勝利した。

さらに、メインイベントの海野翔太とザック・セイバーＪｒ．は、海野がＳｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒでザックを沈めベスト４に進出した。

この結果、３・２０アオーレ長岡の準決勝戦では海野とニューマンが激突。すでに３・１５アイメッセ山梨大会でボルチン・オレッグと上村優也が４強進出を決めている。準決勝は「上村対ボルチン」、「海野対ニューマン」に決まった。

今年の「ＮＪＣ」は２４選手が参加。３・４後楽園ホールで開幕し、３・２０長岡で準決勝２試合、３・２１長岡で決勝戦が行われる。優勝者は４・４両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太へ挑戦する。

◆３・１７郡山大会全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

金丸義信、チェーズ・オーエンズ、〇高橋裕二郎（９分２７秒 ピンプジュース→片エビ固め）安田優虎●、小島聡、タイチ

▼第２試合 ２０分１本勝負

ディック東郷、ドン・ファレ、〇成田蓮（９分０１秒 クロス式膝十字固め）松本達哉●、矢野通、ウルフアロン

▼第３試合 ２０分１本勝負

〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（７分２６秒 ナイトメアホールド）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

▼第４試合 ３０分１本勝負

〇ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー（１１分３５秒 ＢＩＴＥ ＴＨＥ ＤＵＳＴ→片エビ固め）外道●、石森太二、ドリラ・モロニー、鷹木信悟、辻陽太

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、ボルチン・オレッグ（９分４０秒 バタフライロック）本間朋晃●、上村優也

▼第６試合 『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ』準々決勝戦 時間無制限１本勝負

〇カラム・ニューマン（１２分４３秒 プリンスズカース→片エビ固め）後藤洋央紀●

▼第７試合 同 時間無制限１本勝負

〇海野翔太（２５分３８秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．●