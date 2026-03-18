準決勝進出を決めた海野翔太（写真提供・新日本プロレス）

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◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２６」（１７日、福島・ビッグパレットふくしま）観衆７０７

　新日本プロレスは１７日、福島・郡山のビッグパレットふくしまで「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２６」を開催した。

　春の最強決定トーナメント「ＮＪＣ」準々決勝２試合が行われ、後藤洋央紀とカラム・ニューマンは、ニューマンがプリンスズカースで勝利した。

　さらに、メインイベントの海野翔太とザック・セイバーＪｒ．は、海野がＳｅｃｏｎｄ　Ｃｈａｐｔｅｒでザックを沈めベスト４に進出した。

　この結果、３・２０アオーレ長岡の準決勝戦では海野とニューマンが激突。すでに３・１５アイメッセ山梨大会でボルチン・オレッグと上村優也が４強進出を決めている。準決勝は「上村対ボルチン」、「海野対ニューマン」に決まった。

　今年の「ＮＪＣ」は２４選手が参加。３・４後楽園ホールで開幕し、３・２０長岡で準決勝２試合、３・２１長岡で決勝戦が行われる。優勝者は４・４両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太へ挑戦する。

　◆３・１７郡山大会全成績

　▼第１試合　２０分１本勝負

金丸義信、チェーズ・オーエンズ、〇高橋裕二郎（９分２７秒　ピンプジュース→片エビ固め）安田優虎●、小島聡、タイチ

　▼第２試合　２０分１本勝負

ディック東郷、ドン・ファレ、〇成田蓮（９分０１秒　クロス式膝十字固め）松本達哉●、矢野通、ウルフアロン

　▼第３試合　２０分１本勝負

〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（７分２６秒　ナイトメアホールド）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

　▼第４試合　３０分１本勝負

〇ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー（１１分３５秒　ＢＩＴＥ　ＴＨＥ　ＤＵＳＴ→片エビ固め）外道●、石森太二、ドリラ・モロニー、鷹木信悟、辻陽太

　▼第５試合　３０分１本勝負

〇ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、ボルチン・オレッグ（９分４０秒　バタフライロック）本間朋晃●、上村優也

　▼第６試合　『ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ』準々決勝戦　時間無制限１本勝負

〇カラム・ニューマン（１２分４３秒　プリンスズカース→片エビ固め）後藤洋央紀●

　▼第７試合　同　時間無制限１本勝負

〇海野翔太（２５分３８秒　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．●