◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

１７年大会以来となる世界一奪還を狙う米国が、土壇場でＢ・ハーパー内野手の豪快な一発で追いついた。２点を追う８回２死一塁から右腕マチャドの１５０キロのチェンジアップを完璧に捉えると、バックスクリーンに飛び込む同点２ランとなった。打った瞬間確信する一発で、ハーパーは豪快なバットフリップ。３大会連続となる決勝では、初進出のベネズエラとの“超強力打線”対決となっている。

米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発。だが、両軍無得点の３回にはガルシアの中犠飛で先制を許し、５回には先頭アブレイユにソロを被弾し、２点のビハインドを背負っていた。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的だ。

一方、初優勝を目指すベネズエラは、１８年に新人王、２３年にＭＶＰを大谷とそろって受賞したアクーニャが１番打者として打線を牽引。２２〜２４年に３年連続首位打者を獲得したアラエスら実力者がそろう。１次ラウンドを２位で突破し、準々決勝では前回王者の日本に勝利。２年連続でゴールドグラブ賞に輝いている守備の名手・アブレイユが、決勝の特大３ランを放つなど、３本のアーチで８得点し侍投手陣を粉砕していた。準決勝でも実力を発揮。勢いに乗っていたイタリアを撃破した。