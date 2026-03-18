◆第７回広島県支部長大会（７〜１４日・佐伯総合スポーツ公園野球場ほか） ▽中学生の部・決勝 東広島ボーイズ０―１０広島府中ボーイズ

「第７回広島県支部長大会」は１４日、中学生の部の決勝が行われた。広島府中ボーイズが、春季全国大会に出場する東広島ボーイズに４回コールド勝ち。現チームでうれしい大会初優勝を果たした。

圧巻の集中攻撃で制した。広島府中は決勝で１０得点し、４回コールドＶ。春季全国大会を控える強豪を猛攻でのみ込み、奪った現チーム初タイトルに出原主将は「このチーム、このメンバーだからこそ優勝できた。今後の大会の糧になる」と胸を張った。

３回の猛攻は主将の先制犠飛から始まった。そこから２四球を挟む６連打で９者連続出塁＆得点。準決勝の２点三塁打に続きタイムリーを放った稲生は「４番で皆から期待を込められているので、ランナーをかえせて良かった」とうなずいた。

走者一掃の二塁打した橋本は「１打席目のチャンスで三振したので、絶対に打ってやろうと。気持ちよかった」と笑顔。一挙１０点の援護に４回０封で応えた先発・小林は「キャッチャーを信じて投げられた。（４回で終わって）物足りなかった」とうそぶいた。

準決勝は１点を追う６回に一挙５得点。時間切れで逆転突破した。３点二塁打で決勝進出を決めた出原は「打撃練習を見直し、量も増やした」。昨秋の春季全国大会支部予選での４強敗退後から、一丸で取り組んできた強化に手応えを深めた。夏こそ全国舞台に立つ。