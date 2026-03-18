世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭ ｉｎｓｔａｘ Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」Ｔｏｋｙｏ Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。本大会はパリオリンピックと同様のジャッジシステムを採用。ジャッジの仕方や注目ポイントについて、運営チーム「ＤＡＮジャッジングチーム」のスポークスパーソン・Ｊｕｒ“Ｊｕｒｓｋｅｅ”Ｂｏｕｔｅｒｓｅ（ユリアン・“ユースキー”バウテルセ）氏に語ってもらった。

審査員が「赤」と「青」のランプをつけ、多かった方の選手がラウンド奪取―。ブレイキンのジャッジ方法について、ざっくりとこれくらいの知識がある方はいるだろう。ただ審査員が果たしてどういう基準でジャッジしているのか、詳細までご存じの方は少ないのではないか。「ブレイキンってそもそもどうやって審査しているの？」。誰もが気になる素朴な疑問を掘り下げていく。

本大会は「ＤＡＮジャッジングチーム」が独自に開発した「Ｔｒｉｖｉｕｍ審査システム」で勝敗を判定しており、現在では多くの国際大会にも導入されている。同チームは約２００人の審査員を擁する団体で、そのうち３０人がワールド・チャンピオンシップ「Ｕｎｄｉｓｕｐｕｔｅｄ」に関わっているという。「いずれも経験が豊かなメンバー。いろいろな国の出身者が参加している」とユリアン氏。東京大会は予選が２人、ベスト１６以降は３人、決勝は７人の審査員で構成され、勝者を決める形だ。

ブレイキンの対戦は１対１。両者のダンスが終了後、〈１〉「Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｑｕａｌｉｔｙ（身体的・技能／多様性）」〈２〉「Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｖｅ Ｑｕａｌｉｔｙ（解釈的・能動性／音楽性）」〈３〉「Ａｒｔｉｓｔｉｃ Ｑｕａｌｉｔｙ（芸術的・創造性／個性）」の３項目でジャッジする。ユリアン氏は、わかりやすく以下のように説明。「〈１〉はいかに自分の体をコントロールしているか。〈２〉は表現が音楽にあっているか。〈３〉は表現力や完成度、個性」。

この３項目において、審査員はどちらの選手が優秀だったかを判断し、３項目のうち、多くの項目を取った選手のランプ（赤または青）をともす。「オーディエンスは『赤』『青』の表示しかわからない。ただ選手には３項目でそれぞれどちらが取ったのか、フィードバックをしている」とユリアン氏。他の採点競技との大きな違いは得点でジャッジしないこと。フィギュアスケートのように点数で決めるシステムではない。「こうした方が得点が上がる、というアドバイスもない。即興で音楽を感じ、自由に表現するのがブレイキンなんだ」。

細かい得点の基準がないだけに、シンプルといえばシンプル。ただ逆にいえば審査員が持つ裁量や責任は非常に大きい。「とにかく中立な立場が必要。好みが入る人は審査員になれない。公平性が何よりも大事」と繰り返し口にしたユリアン氏。「特にこのような賞金が出る大会は、勝つことで人生が変わるかもしれない。その責任をジャッジは負っている。彼らの人生を負うんだ。意味のある、大変な仕事だよ」。

今回の大会で初めて来日するというユリアン氏は「歴史の深い国で楽しみ。４日間の滞在予定を延ばして、１週間いることにしたんだ」と最後に表情を崩した。プレッシャーの大きい仕事だからこそ、プライベートな時間もより貴重なものになっているのかもしれない。