世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭ ｉｎｓｔａｘ Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」Ｔｏｋｙｏ Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。本大会の魅力や注目選手について、大会主催者のＴｙｒｏｎｅ ｖａｎ ｄｅｒ Ｍｅｅｒ（タイロン・ファン・デル・メール）氏に語ってもらった。

２０２４年以降、日本でも認知度がグンと高まったブレイキン。２０２５年度のワールド・チャンピオンシップ「Ｕｎｄｉｓｕｐｕｔｅｄ」はこれまでブラジル、オランダ、南アフリカ、インドの４か国で行われ、ファイナルは東京で開催される。本大会はジュニア、男子ソロ、女子ソロ、クルー（団体）の４部門。「全ての部門でワールドチャンピオンを決める大会。特別な位置づけといえるだろう。経験豊かな選手が参戦する。特にクルーバトルは性別関係なく戦う、非常に面白いセッションだね」とタイロン氏は魅力について口にする。

過去の優勝者はまさに世界トップと呼ぶにふさわしい顔ぶれだ。今年も歴代覇者から新顔まで、各国の猛者が東京でしのぎを削る。その中でも「やはり注目はＰｈｉｌ Ｗｉｚａｒｄ（カナダ）」とタイロン氏。「２０２４年の活躍からどれほど進化しているのか興味深い」。本大会では２０２３年に男子ソロ、昨年はクルーバトルに「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ ＡｌｌＳｔａｒｓ」で参戦して優勝。今年も大いに盛り上げてくれること間違いなしだ。

世界のトップブレイカーに熱い視線を向ける一方、日本人選手のレベルにも舌を巻く。「実行力、完成度が素晴らしい。そして知識や考え方をうまく表現し、ダンスに取り入れている」と絶賛。全日本ブレイキン選手権で優勝５回など、国内外で輝かしい実績を誇る半井重幸（Ｓｈｉｇｅｋｉｘ）はクルーで出場予定。昨年ベスト４で今年もインド・デリー大会優勝の村上結菜（Ｙｕｉｎａ）も、ハイレベルなダンスを披露してくれるだろう。

他の大会ではめったに見られないクルーバトルは、世界トップクラスのＢ―Ｇｉｒｌ・福島あゆみ（ＡＹＵＭＩ）を擁する京都の名門「Ｂｏｄｙ Ｃａｒｎｉｖａｌ」の名を挙げたが、「もう１チームいるよ。１２ Ａｆｔｅｒ Ｏｕｒｓだね。まだ結成して３〜４年だけど、Ｓｈｉｇｅｋｉｘが入っているグループだ」とニヤリ。「（２００５年結成で）歴史の長いＢｏｄｙ Ｃａｒｎｉｖａｌとガチでぶつかるのは、本当に面白い戦いになる」と胸を躍らせた。

都内で行われるワールド・チャンピンシップだけに、普段はブレイキンと関わりの少ないライトファンも数多く来場することが予想される。「選手がいろいろとクリエイトして戦う。若い人たちも、スマホを忘れて熱中してくれるんじゃないかな。それくらい楽しい競技だ。素晴らしいパフォーマンスを見て、観客はみんな驚き、そして尊敬することになると思う」とタイロン氏。ギャングが抗争を収める際に暴力ではなく、平和的に解決する手段として、音楽とダンスを用いたことが始まりとされているブレイキン。一度見れば誰もが虜になる圧倒的熱量が、今年もニューピアホールで放たれる。