シンガー・ソングライターのドージャ・キャット(30)が、境界性パーソナリティ障害を患っていることを動画で明かした。人から見捨てられる不安や虚無感などに襲われる精神疾患を長年患っているというドージャだが、いつでも「幸せ」なふりをしていると語った。



【写真】同じ病ではないけれど 女性歌手が擁護したシンガー・ソングライター

TikTokに投稿された動画でドージャは先日、パパラッチにいら立つ動画が拡散されていた同じくシンガー・ソングライターのチャペル・ローンを擁護。「私は小さいころから何かを好きなふりや、幸せなふり、それに好きなものを嫌いなふり、全部うまくいってるふりをすることを学んだ」「そのツケが回ってきて、それにそれは誰にでも起こることだと思うんだけど今、私は境界性パーソナリティ障害を患ってる」と明かし、「つらい症状に見舞われる」「長年、セラピーに通っていて、今はほっとしているし、自分を誇りに思っている」「ここまでやってきたけど、今でも失敗することはある。でも、これは8年にわたる回復、治療、癒やしのプロセスだから」と続けた。



そして、チャペルが同じ障害を持っていると判断しているわけではないと強調。その気持ちをはっきりと言えるチャペルが素晴らしいと称賛した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）