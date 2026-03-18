佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。



「少雨傾向続く」

気象庁によりますと、九州北部は去年10月中旬から少雨傾向が続いています。降水量の平年比は、福岡で77％、飯塚で56％、佐賀で62％です。向こう1か月も雨が少ない見込みです。農作物や水の管理にご注意ください。



「雨の予想」

朝から本降りの雨でしょう。昼ごろには一時的にやみ間がありますが、午後は再び広い範囲に雨雲がかかります。夜にかけて雨が降り続くでしょう。所によって雷を伴い、強く降る可能性があります。



「花粉情報」

雨の影響もあり、花粉は少なめでしょう。ただ、PM2.5が多く飛びますので、お出かけの際はマスクを着用するのが良さそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市で16℃、北九州市で15℃の予想です。佐賀市では17℃の予想ですが、前日は20℃近くあったので、体感が大きく変わりそうです。



「なのか間予報」

金曜日（春分の日）は晴れてお出かけ日和でしょう。雨が少ない傾向が続きますが、来週に限っては雨の日が多くなりそうです。今週の日差しは有効に使いましょう。