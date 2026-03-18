「いまだに信じられません」--2月17日にロックバンド「LUNA SEA」のドラム・真矢さん（享年56）が急逝してから約1か月。同バンドのギター、SUGIZO（56）は15日、出演したラジオ番組で盟友の死についてこう語った。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】昨年9月、車椅子姿の真矢にピッタリ寄り添っていた法被姿の石黒彩。真矢はスマホの顔認証も大変だったという

「LUNA SEAは3月12日に、東京・有明アリーナ公演で真矢さん逝去後初めてのライブパフォーマンスを行ないました。そのライブは昨年12月、SUGIZOさんの交通事故の影響で延期になった振替公演で、予定通り12月に行なわれていれば真矢さんがアンコールで登場する予定だったそうです。

アリーナに詰めかけた1万2000人のファンの前で、メンバーは『真ちゃんとの約束があるから』と最後まで力強いパフォーマンスを披露し、会場は感動に包まれていました」

ライブ直前となる3月8日には、メンバーの意向で献花式『真矢 献花式〜Eternal MeLoDy〜』が執り行なわれていた。参列したファンが語る。

「会場には複数のロックバンドメンバーも詰めかけていて、献花には長蛇の列ができていました。祭壇の横に立った妻の石黒彩さんは、泣き腫らしたような表情で参列者に頭を下げていました」

NEWSポストセブンは昨年9月、真矢さんの地元である神奈川県秦野市で開催された「第78回秦野たばこ祭」を取材していた。そこには、脳腫瘍による闘病を公表したばかりだった真矢さんが車椅子に乗って現れ、石黒が夫を労わるようにピッタリと寄り添って歩いていた。

その祭りに参加していた真矢さんの実兄は当時、NEWSポストセブンの取材に「献身的に真矢を支えてくれて、彩ちゃんには本当に感謝してます」と、石黒への感謝を語ってくれていた。

献花式が終わった後日、記者が再び真矢さんの実兄のもとを尋ねると、次のように思い出を語った。

「正直、まだ夢を見ているみたいで、驚いています。献花式はファンのためのものなので、私たちは行かなかったんです。

3年前くらいかな、（真矢さん夫婦と）みんなで食事をした時のことを思い出しますね。本人もすごく楽しそうでした。でも真矢は自分が闘病していることを私たちに知らせないよう、彩ちゃんに言っていたんです。だから私たちは病気のことを何も知らなかった。今にして思うと、あの頃が一番幸せな時間だったのかもしれないです」

LUNA SEAはライブ当日、5月29日の「結成記念日」から全国ツアーを行なうと発表した。真矢さんを偲ぶ人々の想いは、メンバーが奏でる音楽にのって本人に届くだろう。