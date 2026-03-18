RB大宮がホーム3試合で着用する記念ユニフォームのデザインを発表

J2のRB大宮アルディージャは3月18日、チャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」の開催を記念した限定ユニフォームの着用とデザインを発表した。

レッドブル本社のプロダクト企画チームとの共同開発による新デザインに、ファンからは「めっちゃかっこいい」「これは欲しい」と大きな反響が寄せられている。

今回の記念ユニフォームは、5月10日に世界中で開催される脊髄損傷研究の寄付を目的としたイベントを祝して製作された。4月18日のジュビロ磐田戦、29日のヴァンフォーレ甲府戦、5月6日のいわきFC戦のホーム3試合で着用される。なお、いわき戦ではゴールキーパーが2ndデザインを着用する予定だ。

SNS上では「大宮ユニランナーの皆様には大会参加時のマストアイテムかと」「キーパーユニかっこよすぎる！」「GKめっちゃかっこいい」「こういう取り組みは面白い」「さすがレッドブル！」「白青ユニは新鮮だな！」「買います」「すごくレッドブルの缶のカラーリング！」「期間限定だし新鮮」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）