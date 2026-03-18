佐野海舟にブレントフォードが関心か

ドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟は、欧州に渡ってから圧巻のパフォーマンスを見せ続けている。

今シーズンもここまでリーグ戦で開幕戦から26試合フル出場を続け、公式戦37試合で1得点4アシストを記録している佐野は、プレミアリーグからも関心を示されているようだ。複数のメディアが報じている。

海外メディア「Transfer Feed」は、「イングランド1部ブレントフォードがマインツでプレーする25歳の日本人MF佐野海舟に関心を示している。フランクフルトも、獲得を目指している」と報じ、「イングランドのクラブが新たな守備的MFの獲得に本腰を入れる場合、佐野は最有力候補となるだろう。マインツとの契約が満了を迎える2年前の今夏、移籍が実現する可能性はある。マインツは主力の佐野の移籍に、最低でも2500万ユーロ（約36億7000万円）を要求していると伝えられる。今季のブンデスリーガで1分も欠場していない佐野は、2024年に日本から250万ユーロ（約3億7000万円）で獲得された。日本代表として11キャップを記録し、移籍サイト『Transfermakt』は現在の市場価値を2500万ユーロと付けている」と伝えた。

また、海外サイト「Bulinews」でも「ブレントフォードがマインツの中心である佐野海舟に注目」と見出しを打ち、関心を集めていると伝えている。

森保一監督が率いる日本代表でも重要な存在となりつつある25歳の佐野だが、北中米ワールドカップも控えるなかで、その去就はますます話題となっていきそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）