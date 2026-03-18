Netflix（ネットフリックス）のアニメーション『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『ケデハン』）を演出したクリス・アッペルハンス監督が、第98回アカデミー賞（オスカー2026）授賞式で「辛ラーメン」を食べる姿がキャッチされて話題となっている。 アッペルハンス監督は、韓国系のマギー・カン監督と共に『ケデハン』を共同演出した。

アッペルハンス監督の妻、Maurene Goo氏は16日（現地時間）、自身のインスタグラムのストーリーに、『ケデハン』のキャラクターが描かれた辛ラーメンを食べている監督の姿を収めた写真を投稿した。

写真の中のアッペルハンス監督は、授賞式が行われたロサンゼルス（LA）のドルビー・シアターの座席に座り、辛ラーメンの袋を開けて割り箸を持ち、生麺をつまみ上げている。

Goo氏は、オスカーの招待チケットと辛ラーメンが一緒に写った写真も掲載した。

一方、『ケデハン』は前日にLAで開催されたアカデミー賞授賞式で、長編アニメーション賞と歌曲賞を受賞し、2冠に輝いた。

『ケデハン』は、退魔師のK−POPアイドル「HUNTR／X（ハントリックス）」が悪霊を退治し、歌で世界を守る物語だ。

制作と流通はソニー・ピクチャーズやNetflixなど米国企業が担当したが、K−POPと韓国の伝統文化を骨格に据えたストーリーに、米国内の韓国系やK−POPアーティストが大勢参加した。 作品にはHUNTR／Xのメンバーたちがカップラーメンやキンパ、クッパなどを食べる姿が登場し、死神や悪鬼なども描かれている。