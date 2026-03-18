大阪府東大阪市はホームページ上で「シカの出没にご注意ください」という内容の更新を行い、同市内でシカの目撃例が相次いでいることを公表した。

市役所の投稿によると、シカが目撃された地域は3月11日から17日までの間で中石切町など6カ所に及んでおり、それぞれが同一個体かどうかは明らかになっていないが、人を襲う可能性があるため注意を促している。

シカが大阪の中心部にほど近い東大阪市に出没することはかなり珍しい。一応1948年には奈良公園から脱出したシカが放浪し大阪市へやってきた、という例はあるが、ほとんどの場合、大阪までたどり着けず連れ戻されてしまう。

そのためネットでは突然のシカ出現について「どこから来たんだ」「奈良公園からやってきたのか」といった声が相次いでいる。

事実、奈良県生駒市と大阪府東大阪市の境目の生駒山などにはイノシシは生息しているがシカはいないため、やはり奈良公園からやって来たのではないだろうか。今回目撃された場所の1つ中石切町は、生駒山の西側にある地域だ。目撃例も今回が初めてとのこと。

目撃情報のあった中石切町 Yahoo!マップより

なお、東大阪市役所によればシカは、臆病でおとなしい性格であり「 近づかない」「 食べ物を見せない、与えない」「大声を出さない」ことが推奨されている。

今後、春が近くなり気温が上がると動物の行動も活発化していく。それだけに東大阪市としては一日も早くシカを捕まえたいと思われるが果たして……。