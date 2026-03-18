【ワシントン＝阿部真司、ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ大統領は１７日、イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡の安全確保を巡り、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国や日本などの艦船派遣は「もはや必要ない」と自身のＳＮＳに投稿した。

他国から積極的な協力を得られていないことへの不満をあらわにしたものだが、発言は揺れており、今後の対応は不透明だ。

トランプ氏は投稿で「ＮＡＴＯの大半の国から、我々の軍事作戦に関与したくないと伝えられた」と明らかにした。その上で、米軍が軍事的成功を収めていると主張し、「ＮＡＴＯの支援は最初から必要なかった」として、「日本とオーストラリア、韓国についても同様だ」と述べた。艦船派遣を求めてきたが支持が広がらず、強い不満を示したものとみられる。

トランプ氏は高市首相と１９日にホワイトハウスで会談する予定だ。ホルムズ海峡を巡る情勢は大きく変化しておらず、トランプ氏が日本に対して艦船派遣を不要とする立場を維持するかどうかは見通せない。

ＮＡＴＯ加盟国に対する怒りは収まらず、トランプ氏はその後、ホワイトハウスで記者団に「ＮＡＴＯは非常に愚かな間違いを犯している」と非難した。ＮＡＴＯからの脱退について問われ、「ＮＡＴＯ加盟国が我々を助けてくれないとなると、確かに検討すべきことだ」との考えも示した。

対イラン軍事作戦を巡る今後の方針については「まだ撤退の準備はできていないが、かなり近い将来に撤退する」と語る一方、長期戦となる可能性について「何も恐れていない」と述べ、戦闘を継続する構えがあることも強調した。

一方、原油価格は高止まりしている。１７日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格の終値は、前日比２・９％高の１バレル＝９６・２１ドルだった。欧州諸国がイラン近海への艦船派遣などに消極的だと伝わり、原油輸送の正常化が難航するとの見方が広がった。