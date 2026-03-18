「いろんな銃を撃ちまくることができて、溜まっていたものを全部吐き出したような気分で、スカッとした。どうせ刑務所に行くんだろうから、代わりにベトナムに行きたい。好きなガンを思いっきり撃つことができるなら死んでもいい」

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

今から半世紀以上前、東京・渋谷の駅前で市街戦が起きた。18歳の少年が人質を盾に銃砲店に立てこもり、無闇やたらに銃を乱射したのだ。動員された警察は延べ7千人、興味本位で現場に集まった野次馬が3千人、負傷者18人。前代未聞の事件を起こした少年の犯行動機は銃に対する異常なまでの執着だった。

高度経済成長期に起きた事件の真相を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



野次馬が事件を見守る中、突入の機会を伺う警察官＝東京都渋谷区（写真：時事通信社）

◆◆◆

銃の魔力に取り憑かれた少年

後に事件を起こす片桐操は1947年（昭和22年）、東京都世田谷区に4人兄弟の末っ子として生まれた。物心ついたころから銃に強い関心を持ち、ミリタリー雑誌『丸』を愛読。体格には恵まれていたが、性格は極めて内向的で、傘の柄と花火の火薬でビー玉を飛ばす手製の銃を作るなど、とても子供とは思えない趣味に没頭した。

旧日本陸軍の上等兵という軍歴を持つ父親はそんな息子を理解し、高価なモデルガンを買い与える。ただし、「人は殺すな。人を殺すくらいならまず自分が死ね」との警告も忘れなかった。

地元の中学に進学してからは作家・大藪春彦（1935−1996）の『ウィンチェスターM70』『野獣死すべし』などのハードボイルド小説に大きな影響を受ける一方、アメリカの銃雑誌『ガン・ダイジェスト』や『シューターズ・バイブル』を入手し、辞書を片手に英文を翻訳し銃の専門知識を習得。

7歳上の長姉は趣味に没頭する弟を見て、中学卒業祝いに3万5千円（現在の貨幣価値で15万〜20万円）もする本物の22口径のライフル銃「マスターライフルNO3」と4千円の照準器をプレゼントしている。この銃が後に犯行に使用されることになるとは、姉は想像すらしていなかった。

高校へは進学せず、銃を扱いたい一心で陸上自衛隊への志願入隊を希望するも不合格。そこで、自動車修理工見習い、港湾荷役作業員などの職に就いた後の1963年5月、ブラジル行きを視野に国内航路のタンカーの見習いコックとなる。南米に行けば好きに銃を撃てると考えたのだ。そこには、当時の日本とブラジルには「犯罪人引き渡し条約」が存在していなかったため、たとえ銃絡みの事件を起こしてもブラジルに逃亡すれば捕まらないだろうという思惑もあった。

乗船しては月に一度、自宅に帰る生活を続けて約2年後の1965年4月18日、待ちに待った18歳の誕生日を迎える。片桐にとって、この日は特別な意味があった。それまで姉名義だったライフル銃を自分の名義に変えられるからだ。さっそく最寄りの北沢警察署で変更手続きを行うとともに、貯金24万円から後に銃撃戦の舞台となる渋谷区北谷町（現在の神南一丁目）の「ロイヤル銃砲火薬店」で3万9千円のSKBライフル銃を月賦で購入。職場には40日間の有給休暇を申請しており、後楽園や立川の射撃場に足繁く通う。すでに、心の中では銃を使った大事件を起こす決意が固まっていた。

ライフル片手に警察官をおびき出し…

1965年7月29日午前11時ごろ、片桐はライフル銃を手に、以前射撃の練習で何度か訪れ地理を熟知していた神奈川県高座郡座間町（現・座間市）の山林に入った。そして「数人の子供が空気銃を撃って遊んでいる。危ないから止めさせてほしい」と警察に虚偽の電話をかけ、大和警察署鶴間駅前派出所に配属されていた田所康雄巡査（当時21歳）をおびき出す。

山林で警察官に発砲

そして山林に身を潜め、同巡査が現れた瞬間、姉からもらったライフル銃の引き金を引く。目的は警察官の銃を奪うことで、倒れた同巡査が所持していた38口径の回転式拳銃の他、警察手帳、制服、ズボン、ヘルメットなどの装備品を剥ぎ取り、警官に変装した。

そこに銃声を聞いた同署の巡査2人が駆けつけてきたが、彼らに対しても容赦なく発砲し、1人に左股貫通の重傷を負わせた（もう1人は奇跡的に留め具の金属に弾が命中し無傷）。

その後、片桐は現場から100メートルと離れていない男性Mさん宅に現れ「近くで撃ち合いがあり、犯人に逃げられたので車を出してほしい」と要請する。Mさんに片桐が偽警官であることを見破る余裕はなかった。そして、Mさんが運転するマツダ軽四輪の後部座席に乗り、国道246号線を町田市に向け走行。市内の商店街に入り、Mさんから「犯人の情報がわかるかもしれないので、交番に寄ってみたらどうか」と提案されたものの、これを曖昧に拒否する。それでもMさんは正午過ぎに原町田交番前の交差点に差しかかったところで急ブレーキを踏み、車から下り交番へと向かう。

警官の脇腹にピストルを突きつけ…

このとき、同交番では町田署からちょうど事件の連絡を受けたところで、電話口に向かって「今、手配されている車が来ました」と怒鳴った後、交番の警官は腰のピストルに手をやった。対して片桐はMさんの後を追ってピストルを彼の脇腹に突きつけ、警官を後退させる。

そこへ、トヨペット・ニューコロナが2人の前で停車した。片桐はMさんを突き放して、ニューコロナの後部座席に飛び込み、運転していた男性Tさんに命じてそのまま逃走。カーラジオからは「警察官が2人重傷」のニュースが流れ、片桐が乗り換えた車が手配されていることを伝えていた。その後、川崎市の稲田堤で停車中の日産セドリックのライトバンを奪って乗り換え、Tさんに運転を命じてさらに逃走を続ける。

〈「死刑にしてほしい」ビールを飲みながら銃乱射、山手線も全線ストップ…“銃の魔力”に取り憑かれた18歳少年の『その後の人生』（昭和40年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））