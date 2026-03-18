全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・乃木坂のラーメン店『会津喜多方RAMEN二代目 いわいや』です。

口の中で躍動するぷりっぷりの平打ちちぢれ麺

店主は、会津若松で半世紀近く続く繁盛店『めでたいや』の二代目。「自慢の味を東京に届けたい」と、乃木坂の路地に『いわいや』を開いた。

基本は、鶏をベースに煮干しや節類、ホタテの旨みを重ねる父の味を継承しつつも、スープも塩味も強めに仕立てて東京用にカスタマイズ。食材も、会津の地鶏や地元蔵の醤油を使うなど、より“会津色”を押し出している。

チャーシューメン1280円

『会津喜多方RAMEN二代目 いわいや』チャーシューメン 1280円 とろける脂と肉の食感のバランスが秀逸な豚バラチャーシューが7枚ものる

もちもち、ぷるんとした食感の平打ちちぢれ麺も福島の製麺所から取り寄せた特注麺。つるつるっと軽快なすすり心地ながら、口の中で暴れ回るちぢれ具合も現地仕様だ。

会津産の米に甘めのソースカツをのせた「ソースカツ丼」や柔らかな「馬刺し」もまた、故郷の名物。店内には地元局のラジオ放送がかかり、まるで会津を訪れているような錯覚に陥る。

『会津喜多方RAMEN二代目 いわいや』店長 小椋龍馬さん

店長：小椋龍馬さん「日本一おいしい会津の馬刺しも用意しています」

『会津喜多方RAMEN二代目 いわいや』

乃木坂『会津喜多方RAMEN二代目 いわいや』

［店名］『会津喜多方RAMEN二代目 いわいや』

［住所］東京都港区赤坂7-5-33ベルバン赤坂B104

［電話］03-6681-3068

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時20分LO）※スープがなくなり次第終了

［休日］月（祝の場合は翌休）

［交通］地下鉄千代田線乃木坂駅1番出口から徒歩7分

撮影／大西陽、取材／松井さおり

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、手打ち味噌ラーメンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ぷるんとした食感のちぢれ麺が口の中で踊る！ とろける脂がたまらないチャーシューは贅沢な7枚乗せ（8枚）