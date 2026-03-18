「だーれも日本代表になりたい、戦いたいと思わなくなる」“山の神”が侍への誹謗中傷に警鐘 競技の枠を越えて波紋【WBC】
WBC準々決勝でベネズエラに逆転負けした侍ジャパン(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、連覇を逃した野球日本代表「侍ジャパン」。敗戦後には、SNS上では批判に加え、行き過ぎた中傷も散見され、日本プロ野球選手会が声明を出す事態へと発展した。
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今回のこの問題は競技の枠を越え、波紋を広げている。元陸上選手で、東洋大在籍時には「2代目・山の神」として、箱根駅伝5区では3度の区間新を含む、4年連続区間賞を獲得した柏原竜二氏は、自身のXを更新。「そのうち、だーれも日本代表になりたい、戦いたいと思わなくなるぐらい荒れてるわね」と投稿し、日の丸を背負う選手を巡る現状に警鐘を鳴らした。
球界OBからも懸念の声が上がっている。ソフトバンクで2軍監督を務める斉藤和巳氏は、日本プロ野球選手会からの声明発表のポストを引用する形で「誹謗中傷…なんで”わざわざ”当事者に届けようと”努力”をするんやろぉ…」と攻撃性の異常さに疑問を呈した。
また、巨人や広島で活躍した戸根千明氏も自身のXで持論を展開。「私個人の意見です」とした上で「私も幾度となく誹謗中傷、よく言えば叱咤激励といいますか、常に良い結果を望まれてその期待に応えていくのがプロだと思います」とプロアスリートとしての矜持を記した。
その一方で、「時には悪い結果に終わる時もありますが批判を受けるのは私はある意味仕方ないとは思います」と理解を示しつつも、「人間否定、その周囲の人間を否定する事は絶対に許せません」とピシャリ。越えてはならない一線を踏み越える風潮に対して、毅然とした態度で釘を刺した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]