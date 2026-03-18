「見た目とのギャップえぐ」松丸亮吾、バキバキ腹筋に驚きの声「イケメンでマッチョで頭良い完璧過ぎます」
謎解きクリエイターの松丸亮吾さんは3月17日、自身のInstagramを更新。鍛え上げた肉体を披露し、ファンから絶賛の声が続出しています。
【写真】松丸亮吾のバキバキ腹筋
本記事執筆時点で投稿には3525人以上が「いいね！」を押し、コメント欄にも多くの反応が寄せられました。「エグい破壊力、優勝」「イケメンでマッチョで頭良い完璧過ぎます松丸さん」「松丸くんのイメージチェンジ？！筋トレ頑張って」「凄いムキムキで、カッコイイ」「見た目とのギャップえぐ」など、その変化を称える声が次々と届いています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】松丸亮吾のバキバキ腹筋
成果を実感、腹筋ショット公開「コツコツ続けている #筋トレ の成果が出てきた気がする」とつづり、上半身裸で鏡越しに自撮りショットを1枚載せている松丸さん。くっきりと割れた腹筋と引き締まった体つきを惜しみなく披露しています。
本記事執筆時点で投稿には3525人以上が「いいね！」を押し、コメント欄にも多くの反応が寄せられました。「エグい破壊力、優勝」「イケメンでマッチョで頭良い完璧過ぎます松丸さん」「松丸くんのイメージチェンジ？！筋トレ頑張って」「凄いムキムキで、カッコイイ」「見た目とのギャップえぐ」など、その変化を称える声が次々と届いています。
地道な努力が実を結ぶ謎解きクリエイターとして広く知られる松丸さんですが、今回の投稿でフィジカル面での努力家の一面も注目を集めました。1月10日には背中の筋肉を公開。ファンからは「すご〜！！！！鍛えられてますね」との声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)