アツギは、今年春夏シーズンの新商品として、確かな品質と丈の短いボトムスも綺麗に着こなせるファッション性を併せ持つ日本製ストッキングを発売する。肌触りがなめらかな「なめらかタッチ」と丈夫で破れにくい「丈夫でしっかり」の2型を提案する。アツギオンラインショップおよび店頭では3月下旬以降順次展開する。

日本政府観光局（JNTO）によると2025年の訪日外国人旅行者数は4268万人で過去最多となった（日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）」）。また観光庁の発表では、昨年の訪日外国人旅行消費額は約9.5兆円と過去最高を更新し、その内買い物代が約2.5兆円（全体の27％）に上る（観光庁「インバウンド消費動向調査2025年暦年の調査結果（速報）の概要」）。さらに「訪日外国人の消費動向」2024年次報告書では、最も満足した購入商品の上位3番目に衣類が入り、満足の理由として品質が良いことが挙げられた（観光庁「訪日外国人の消費動向2024年年次報告書」）。日本に訪れる外国人の人数と消費額は増加し、日本における衣料品の買い物では品質の良さが求められていることが分かる。

このような背景から、アツギは確かな品質を持つ日本製ストッキングを2026年春夏シーズンに発売する。肌触りがなめらかな「なめらかタッチ」と丈夫で破れにくい「丈夫でしっかり」の質感が異なる2型を提案する。日本品質の快適なはき心地に加えて、丈の短いボトムスにも合わせやすいファッション性も両立させた、こだわりポイントを紹介しよう。

パンティ部の切り替えがないため、国内外でトレンドのショートパンツやミニスカートなど丈の短いボトムスを用いたコーディネートと好相性だという。つま先に強度を持たせ破れにくくした補強トウ仕様で、つま先からの破れを防ぐ。肌をより明るく見せるベビーベージュ、自然な明るさを演出するヌーディベージュ、ファッションアイテムとしても人気のブラックの3色展開となる。自身の肌の色やその日のコーディネートに合わせて選べる。



「なめらかタッチ」

「なめらかタッチ」は、なめらかな肌触りが特徴の20デニール相当のストッキング。横ジマが出にくく、キメの整った脚を演出する。生地の特徴は、よく伸びるサポーティ糸で編み上げているので肌触りがなめらかで、肌なじみもよく適度なフィット感になっている。通常のストッキングとは異なり、穴があいても伝線がひろがりにくい繊維を使用していることも特長だという。



「丈夫でしっかり」

「丈夫でしっかり」は、丈夫で破れにくい22デニール相当のストッキング。サラッとしたはき心地になっている。160cm〜170cmの高身長な方に向けてLLサイズも展開する。生地の特徴は、よく伸びるポリウレタン糸に丈夫なナイロン糸を2重に巻き付けたダブルカバリング糸を採用している。ダブルカバリング糸とナイロン糸で交互に編み上げることによって、破れにくく丈夫な生地に仕上げた。ストッキングをはいてアクティブに動き回る人にもオススメとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月下旬以降順次

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp