サラヤは、3月16日から、自動で出てくる泡ハンドソープディスペンサー「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」を発売した。

「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」は、インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインでグッドデザイン賞を受賞。同社工場製造による徹底した品質管理と、詰め替えやすさや視認性を考えた広口ボトルになっている。そして、丸ごと洗える防水仕様を採用するなど、生活に寄り添った使いやすさと品質を実現した。

1952年創業当初、戦後間もない日本で赤痢などの伝染病が流行する中、日本初の“薬用手洗い石けん液”と“石けん液容器”を開発・事業化。現在では、食品衛生や公衆衛生、そして医療や福祉といったプロの現場から一般家庭まで、多くの人々の感染予防に貢献してきた。



「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」

今回発売するディスペンサーは、非接触式でセンサーによって吐出される仕様のため、直接触れることによる交差汚染のリスクを低減し、常に清潔な手洗いが可能。日本のみならず世界の衛生環境の向上に貢献し、プロの現場で選ばれてきたサラヤが培ってきた知見をもとに開発した、「ノータッチ ハンドソープディスペンサー」を通して、ワンランク上の手洗い習慣を提案する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月16日（月）

サラヤ＝https://www.saraya.com