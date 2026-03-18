テックウインドは、代理店として取り扱うパソコンキャリングバッグの世界トップブランドTargus（ターガス）から、仕事からプライベートまであらゆる用途で使用できる「Work＋」シリーズと、通勤から出張まで対応可能な収納性の高さが魅力の「Pro−Tek」シリーズを3月17日から販売を開始した。

1983年の創業以来、ポータブルソリューションの世界的リーダーとして走り続けてきたTargus。長年にわたる製造技術の蓄積と、絶え間ない技術革新を凝縮し、多様化する現代のライフスタイルに合わせて誕生したのが、オンオフをシームレスに繋ぐ「Work＋」と、出張までカバーするプロ仕様の「Pro−Tek」となる。



「Work＋ 15−16” Backpack」

Work＋シリーズは、あらゆるニーズにシームレスに対応するモジュラー式の「2 in 1 パック」という新発想を採用。オフィスからジム、そして旅先へと、デバイスを安全かつスマートに持ち運ぶための機動力を提供する。

取り外し可能なテックオーガナイザーでは、15〜16インチPCと13インチタブレットを同時収納・保護する専用ユニットになっている。マルチフレックスストラップでは、胸部・トロリー・セキュリティ・ユーティリティの4つの役割を果たす多機能システムになっている。実用的なディテールとして、ケーブルを通せる給電用ポケットや、盗難防止ジッパー、隠しセキュリティサイドポケットを装備している。



「16” Pro−Tek Tech Backpack」

Pro−Tekシリーズは、圧倒的な収納力とデバイスを守り抜く保護性能を両立した。人間工学に基づいた設計と独自の保護システムを搭載し、最高のパフォーマンスをどこでも発揮するための「移動する拠点」としての汎用性を追求している。

SafePortスリングでは、PCをバッグ内で宙吊りにして守る、ハンモックのような独自の保護構造になっている。アダプティブ収納として、大きく開く開口部と、荷物に合わせて内部をカスタマイズ可能なベルクロ式仕切りシステムとなっている。エルゴノミクス設計として、荷重を分散するストラップと通気性に優れたバックパネルによって、長距離移動も快適だという。

［小売価格］

Work＋ 15−16” Backpack：9980円

16” Pro−Tek Tech Backpack：1万1480円

（すべて税込）

［発売日］3月17日（火）

テックウインド＝https://www.tekwind.co.jp