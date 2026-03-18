セブン−イレブン・ジャパン（以下、セブン−イレブン）は、パーソナライズ栄養ブランド「TYPEFOOD（タイプフード）」を、東京都一部のセブン−イレブン85店舗で、3月17日から順次、販売を開始する。

「TYPEFOOD」は、簡易尿検査キット「MY TYPE（マイタイプ）」および専用アプリを活用することで、約1分で消費者自身の栄養タイプを判定できる。判定結果に基づき商品を選択するという購買体験や、新たな健康習慣につながる商品特長があり、ECサイト等において、販売開始から1年間で350万食を突破（2025年2月28日時点パーソナライズシリーズ実績販売食数）するなど、多くの人から好評を得ている商品。

また、“今の私”に必要だから選ぶ、という納得感のある選択を、消費者の身近な場所にあるセブン−イレブンで実現した。「健康」というテーマだけでなく、おいしさや満足感にもこだわった「TYPEFOOD」を通じて、現代人のライフスタイルやニーズに応えるとともに、新たな健康習慣を届けていく考え。



「チョコクリームぱん」

「チョコクリームぱん」は、イタリア北部で100年以上受け継がれている自然発酵種「パネトーネ種」を使用した。酵母と乳酸菌が生み出すリッチでしっとりとした食感が特長になっている。上品な甘さのチョコクリームを包み込み、満足感のある味わいだという。



「つぶあんぱん」

「つぶあんぱん」は、同じくパネトーネ種を使用し、風味豊かでしっとりした食感を実現した。小豆本来の甘みを活かしたつぶあんと、コクのある生地の組み合わせで、日常の食事として楽しみながら栄養補給が可能になっている。



「バターの極みスティックケーキ」

「バターの極みスティックケーキ」は、濃厚なバターとアーモンドの風味が広がる、しっとり食感のスティックケーキ。持ち運びしやすく、忙しい時の間食や栄養補給にもぴったりだという。



「濃厚ショコラスティックケーキ」

「濃厚ショコラスティックケーキ」は、ココアの深い味わいとバター香りが調和した濃厚な一品。スイーツとしても満足感と、日常に取り入れやすい栄養設計を両立している。

「TYPEFOOD」は、自身の体質や現在の栄養状態を可視化し、必要な栄養素を効率的に補えるパーソナライズ栄養ブランド。簡易尿検査キット「MY TYPE」と専用のアプリを連動させることで、「栄養タイプ」と「栄養バランス」を約1分で判定する。栄養タイプは、2800件の栄養データを基に設計された5つのタイプ（N・A・B・C・D）に分類される。判定結果と同じタイプの商品を選ぶことで、不足しがちな栄養素を効率的に補うことが可能。商品には、全27種類の栄養素のうち効率的に摂取できる16種類を配合した。販売開始から1年で350万食突破し、パーソナライズフード売上No.1（H／Bフーズマーケティング便覧2025総括・パーソナライズ編 パーソナライズフードマーケットシェア2024（見込）売上金額 富士経済）を獲得している。

［小売価格］

チョコクリームぱん：276円

つぶあんぱん：260円

バターの極みスティックケーキ：204円

濃厚ショコラスティックケーキ：213円

（すべて税別）

［発売日］3月17日（火）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp