明治は、北海道十勝製造の良質な乳原料と“十勝ミルク乳酸菌TM96”を使用した、「明治北海道十勝ヨーグルト」ブランドから、のむタイプの「明治北海道十勝ミルクきわだつのむヨーグルト」を、3月24日から発売する。

特長は、“十勝ミルク乳酸菌TM96”を使用し、クリーミーなミルクの味わいとのこと。北海道十勝製造の乳原料を使用（乳原料の60％以上を十勝製造原料としている）し、安定剤・香料無添加になっている。

同商品は、北海道十勝製造の良質な乳原料と、十勝産生乳から見出した同社独自の乳酸菌“十勝ミルク乳酸菌TM96”を使用し、ほどよい甘さと酸味に仕立て、濃厚でまろやかなミルクの風味がきわだつ味わいが特長ののむヨーグルト。北海道十勝製造の乳原料を使用し、安定剤・香料無添加で、産地・品質にこだわった安心と贅沢さを感じてもらえる。

「明治北海道十勝ヨーグルト」ブランドは、素材にこだわるヨーグルトをコンセプトに1995年から発売し、30年以上愛され続けているロングセラーブランド。ドリンクヨーグルト市場において、パーソナルタイプは伸長傾向にあり、その中でもミルクのおいしさを訴求した商品は好調に推移している。こうした背景を踏まえ、ミルクのあじわいにこだわったのむヨーグルトの発売に至ったという。

同商品の発売を通じ、国産原料へのこだわりに対するニーズに応えるとともに、健康でおいしい毎日に貢献していく考え。

［小売価格］246円（税込）

［発売日］3月24日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp