2022年から4年間、大谷翔平選手の全試合を現地で見守り続けてきたミニタニさん。通訳の解任、電撃結婚、そして娘の誕生──。波乱に満ちたメジャーの狂騒を、誰よりも近くで、しかし「一線を引いて」見つめてきました。テレビには映らない大谷選手の「切り替えの早さ」や「家族への情愛」。その姿に突き動かされるように、ミニタニさんは今年、ある大きな決断を下します。前人未到の記録を打ち立てた彼が、50歳にして「全試合観戦」に区切りをつける真意とは。

【写真】「ついにロバーツ監督とも」メジャー大谷選手の全試合を観戦したミニタニの4年間の貴重な写真集（12枚目/全17枚）

テレビが映さない、大谷翔平の「切り替え」と「真美子さんへの愛」

全30球団30球場での観戦達成。シンシナティ・レッズの球場にて

── 2022年から大谷選手の全試合を現地で観戦しているミニタニさん。その数は4年間で約700試合に及び、現地にいるからこそわかるリアルな声やファンの様子をYouTubeやメディアで伝えてきました。誰よりも間近で大谷選手を見続けてきて、どんなことを思いますか？

ミニタニさん：テレビに映らない大谷選手の姿もたくさん見てきましたが、常にチームメイトにもファンに対しても謙虚ですし、とにかく野球をひたすら楽しんでいるんですよね。イキイキしている人の周りには人が集まり、どんどん運が味方して、期待を超えた結果を残す。成功する人のお手本を間近で見ながら、自分も頑張ろうってパワーをもらえます。

何より驚くのは「切り替え」の早さです。3打席連続三振で凹んでいるかと思えば、ベンチでひまわりの種をチームメイトにぶつけて遊んでいる。そうやって一度リセットして、4打席目にサクッと本塁打を放つ。そのメンタリティは成功者のお手本そのものでした。

── 切り替えと言えば、2024年に通訳が水原一平氏からウィル・アイアトン氏に急遽変更し、衝撃的なニュースも報じられました。ミニタニさんから見て、当時の大谷さんはどのように見えましたか？

ミニタニさん：前代未聞のニュースでしたし、シーズン中にああいう事件が起きてしまって、精神的なダメージも大きいと想像します。球場のファンもどこか動揺しているような空気がありましたが、それを一掃したのは大谷選手自身のプレーでした。結果的には2024年はレギュラーシーズンでホームラン54本を記録して、自己最多本塁打（2021年46本）も大きく更新。ドジャースの球団記録も塗り替えたし、通訳とも馴染むのが早かったように見えたし、球場でも堂々としていて。やっぱりさすがだなと思いました。

大谷選手の結婚、そして娘誕生を見て

2023年、試合前中継Bally-Sportsに出演したミニタニさん

── 2024年には大谷選手が真美子さんと結婚されました。

ミニタニさん：4年間、毎日欠かさず大谷選手を見てきましたが、ご結婚されてから明らかに球場での「表情」や「仕草」が変わったんです。たとえば、ホームランを打ってベースを踏む直前、左手にふと口を寄せる。あるいは、客席で見守るご家族に向けて、一瞬だけ柔らかな表情を見せる。これまで「野球一筋のストイックさ」が全面に出ていた大谷選手が、ご家族という大切な存在を得て、より人間味のある、温かな強さを纏うようになった。 誰よりも近くで見続けてきたからこそ、その「幸福な変化」には真っ先に気づきましたし、いちファンとして非常に感慨深かったですね。

また、大谷選手と真美子さんの距離感も絶妙なんです。オールスターでは夫妻でレッドカーペットを歩きましたが、大谷選手がインタビューを受けているときは、真美子さんは3歩下がって大谷選手を見守り、インタビューが終わると大谷選手から真美子さんの方に寄り添ってまた手を繋いで歩く。娘が生まれたときは、アメリカでは家族やプライベートを大事にしますし、チーム全体で家族を祝福しているように見えました。

── ちなみに結婚発表は突然でしたが、ミニタニさんは真美子さんとの関係に気づいていましたか？

ミニタニさん：いや、まったく気づかなかったですね。毎日大谷選手を見ているミニタニですら、1ミリも気づかなかったです（笑）。

── これだけ通い詰めて、ご本人とお話しされる機会はないのですか？

ミニタニさん：2015年、日ハム時代にアリゾナキャンプに来ていたときに、大谷選手にサインをもらったことはあります。でも大谷選手の追っかけである「ミニタニ」をやり出してからは、僕からは絶対、会いに行かないですね。

── それはなぜでしょうか。

ミニタニさん：邪魔な存在になりたくないんです。距離を保って応援しながら皆さんに現地の状況をお伝えするのが僕の使命だと思っています。 ただ、周りの話では大谷選手も確実に僕の存在を知ってくれているようで…。それで十分なんです。

50歳からの挑戦に掛けて

── 4年間に及ぶ全試合観戦という前人未到の活躍を続けるなか、2026年いっぱいで今の活動にいったん区切りをつけるそうですね。

ミニタニさん：今年で50歳になります。大谷選手の契約はあと8年ありますが、最後まで追うと僕は58歳。大谷選手が全力で戦う姿を特等席で見続けてきたからこそ、自分自身と向き合うようになりました。「僕も、頭と体が動くうちに、人生最後のチャレンジをしなければ」と。

── 大谷選手の生き方に触発された、と。

ミニタニさん：はい。大谷選手を観戦し続けたことは大きな自信にもなりましたし、野球一筋の大谷選手を見習い、僕も仕事（寿司店）にその執念を注ぎました。2024年にプロデュースした寿司店『Mori Nozomi』は、一日一回転、お客さんは8人だけ。開店当初は週2回しか営業しないなど、とにかくブランドをつけたんです。その結果、2025年にミシュランを獲得することができましたが、女性寿司職人のミシュラン星は米国で初の快挙となりました。

今後は店だけにとどまらずキッチン用品にもチャレンジしたいですし、アメリカは日本に比べて醤油やソースなど種類が少ないので、そういったジャンルにも手を広げていきたいですね。野球もそうですが、食も言葉を使わなくても人を魅了することができるのはいいなと思っています。

応援してくれる方もいるので活動をすべて辞めるわけではありませんが、「全試合観戦」という偉業で得た自信を武器に、次のステージへ進みます。大谷選手を見続けた4年間は、僕に「自分の夢を託す勇気」をくれました。

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大谷選手の生き方を特等席で浴び続けた4年間。そこで得たのは、単なる思い出ではなく「自分もまだ戦える」という静かな情熱でした。誰かの背中を追いかける時間は、いつか「自分の人生を歩むための勇気」に変わる。50歳を迎えたミニタニさんの引き際は、妥協ではなく、新しいステージへのプレイボールなのです。

あなたは今、誰かの活躍に勇気をもらっていますか？そしてその勇気を、いつか「自分の夢」へと変える準備はできていますか。

取材・文：松永怜 写真：ミニタニ