環境を守る世界共通語「MOTTAINAI」を広めた偉人・ワンガリって？ 祖国ケニアに木を植えてノーベル平和賞を受賞したその生涯【書評】

環境を守る世界共通語「MOTTAINAI」を広めた偉人・ワンガリって？ 祖国ケニアに木を植えてノーベル平和賞を受賞したその生涯【書評】