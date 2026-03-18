iPS細胞を使った再生医療製品が、世界に先駆けて日本で実用化される。医師の谷本哲也さんは「画期的なニュースだが、負の側面もある。最先端医療の新薬は1回の投与で3億円を超えた例もあり、保険適用されると、その負担は国民全員で引き受けることになる」という――。

写真提供＝共同通信社 iPS細胞から作製した心筋シート - 写真提供＝共同通信社

■「世界初のiPS細胞治療承認」への賛否

2026年3月6日、iPS細胞（人工多能性幹細胞）を使った再生医療製品が、世界で初めて日本で承認されました。

パーキンソン病向けの「アムシェプリ」（住友ファーマ）と、重症心不全向けの「リハート」（クオリプス）の2製品です。日本が誇るノーベル賞技術が、ついに実際の治療として使われるようになる。そう聞いて、希望を感じた方も多いでしょう。

ただ、少し立ち止まって考えてみる必要があります。今回の承認は、正式な承認ではありません。「条件及び期限付承認」という、日本独特の制度が使われています。

わかりやすく言えば、こういうことです。

本来、薬が世に出るためには数百人から数千人を対象にした厳格な臨床試験が必要です。ところが今回の承認に使われたデータは、アムシェプリが7人、リハートが8人分。「将来性がありそうだから、条件付きで7年間販売してよい。ただし、その間に追加データを集め、本当に効くか、安全なのかを確かめなさい」という特別ルールが適用されたのです。

この制度自体は、重篤な難病に苦しむ患者が一刻も早く治療を受けられるよう設けられたものです。意図は理解できます。しかし「7〜8人のデータ」しかないという事実は慎重に受け止めざるをえません。なぜなら、200人に1人や500人に1人の確率で起きる深刻な副作用は、わずか数人の試験ではほぼ発見できないからです。

■「安全そう」と「安全確認」は別の話

「先に不十分なデータでも承認して、後でデータを集める」という考え方が、現実にどんな問題を引き起こすか。この方法自体は国内外で昔から取られており、いくつも実例があります。

たとえば、2026年2月に日本で1回の投与で3億947万円という薬価がつき話題になったデュシェンヌ型筋ジストロフィー向け遺伝子治療薬「エレビジス」（中外製薬など）は、条件及び期限付承認時点で85人への投与実績があり、131人規模の第3相試験も実施されていました。今回承認されたiPS治療と比べれば10倍以上のデータがあります。

それでも先に承認されていたアメリカで2025年3月、投与から約2カ月後に急性肝不全で亡くなった患者の症例が報告され、アメリカでは最も厳しいレベルの「黒枠警告」が追加されました。100人規模の試験でも見えなかったリスクが、広く使われて初めて浮かび上がってくることがある。これが先端医療の現実です。

同じ「エレビジス」について、ヨーロッパでは「長期的な有効性・安全性データが不十分」として承認を認めませんでした。アメリカでも当初、専門家委員会が「通常承認を推奨しない」と勧告しましたが、上層部の判断で覆されるという異例の経緯がありました。

同じデータを見ても評価が割れる。これは「先端医療の評価はそれほど難しい」という事実を示しています。日本の再生医療を対象にした条件及び期限付承認制度は、こうした国際的な議論の文脈で見ると、世界でも異例に早い承認を可能にする仕組みであることがわかります。

日本国内でも先例があります。心臓病向けの再生医療製品「ハートシート」（テルモ）は、同じ「条件及び期限付承認」で2015年に世に出ましたが、その後の追加試験で有効性を確認できず、2024年7月に承認が取り消されました。鳴り物入りでデビューしたものの、結果として撤退することになったのです。

もちろん、iPS細胞由来の2製品のデータが「有望そう」であることは否定しません。アムシェプリでは6人中4人で運動症状の改善が見られ、リハートでも心機能の改善が一部の患者で確認されています。しかし「良くなってほしい」という期待が評価にバイアスをかける「プラセボ効果（偽薬効果）」の可能性は排除できません。

科学的には、より多くの患者のデータを集め、可能であれば比較試験まで行うのが望ましいのです。「効いた感じで安全そうに見える」ことと「有効性と安全性が確認された」ことは、科学的にまったく別の話なのです。

■高額な先端医療の治療費を払い続けられる？

さらにiPS細胞治療承認に喜んだ多くの人が見落としがちな視点を加えたいと思います。お金の話です。

薬が保険適用されるということは（iPS細胞治療に関しては今後、国の審議を経て公的医療保険の適用の有無と価格が決定され、医療現場で使えるようになるのは早ければ2026年夏以降）、その費用を「患者個人」だけではなく「医療保険という社会全体の仕組み」でも共同で負担するということです。日本の医療費は年間約48兆円（令和6年度）。この財源の多くは、読者の皆さんが毎月払っている健康保険料と税金でまかなわれています。

1回3億円の薬だとしても、患者数が少なければ保険財政への影響はそこまで大きくありません。しかし、これまでの事例を見ると最先端医療の超高額薬、そこまででも患者数が多い病気で高価な薬が次々と承認・保険適用され続けており、医療費上昇への圧力は積み重なっています。

出典＝厚生労働省「令和5（2023）年度 国民医療費の概況」

もう一つ見落とされがちな点があります。

iPS細胞の基礎研究には、長年にわたって国の公的資金が大規模に投入されてきました。これは海外でも同様で、最先端の医薬品技術の土台は「税金」によって作られてきた部分が大きい。それにもかかわらず、商品化された後の薬価設定において公的資金の貢献がどう反映されているかは、現時点では明確ではありません。

開発費の回収という製薬会社の論理は理解できますが、公的資金との関係を含めた価格の根拠が透明化されなければ、国民が納得した形で「高くてもしかたない」とはなりにくく、海外でも製薬会社の儲けすぎは問題視されています。

その影響はどこに表れるか。すぐ目に見える形ではありません。ただし、保険料は今以上に上がるのは必至です。地域の病院やクリニックへの診療報酬（医療機関が受け取る公的に決められたお金）が抑制される。救急医療や日常的な慢性疾患のケアに使えるお金が少なくなる。日本が誇る国民皆保険という医療制度全体が、静かに、少しずつ侵食されていく。そういう形で表れます。

実際、コロナ後に多くの医療機関が赤字で苦しむ一方、2025年の国内医薬品市場は4年連続で過去最高を記録しました。患者と向き合う医療現場が貧しくなる一方、製薬市場は拡大し製薬企業が高収益を上げ続けている。この対比は、限られた財源の配分という問題が、すでに現実のものとなっていることを示しています。

■「難病だから高くて当然」論理の危うさ

iPS細胞治療の対象のような難病の薬が「高額になるのはしかたがない」という意見も理解できます。医薬品の開発には膨大なお金がかかりますし、また、薬を使う患者数が少なければ、開発費を少ない人数で割ることになり、1人あたりのコストが跳ね上がるのは事実です。

しかしこの論理を無条件に受け入れると、「まれな難病であれば高額が正当化される」という慣行が定着してしまいます。かといって高薬価を全否定すれば、難病の患者が治療の選択肢を失う。この問題は単純な賛否では語れません。

必要なのは次の3つです。

まず、価格の根拠を公開すること。開発費のどこまでが公的研究費で賄われているかを含め、なぜその価格なのかを誰にでも分かる形で示すこと。

次に、効果が出たときに支払う「成果連動型」の仕組みを取り入れること。海外ではすでに一部の薬で類似の価格調整制度が導入されており、こうした仕組みを日本の超高額薬にも本格的に広げること。

そして、新たな有効性や安全性の問題が出たときには、使える患者の範囲だけでなく、価格の妥当性も含めて迅速に見直せる体制を整えること。

■iPS細胞治療の承認はゴールではない

薬の承認はよく「完成」と受け取られますが、本来はその逆です。承認されて初めて、実際の患者に使われ、現実の評価が始まります。机上のデータではなく、年齢も体質も病歴も違う多くの患者に使われてみて初めて、本当の効果とリスクが見えてくるのです。

今回のiPS細胞由来製品に用いられた「条件及び期限付承認」は、その評価プロセスを前倒しにした特殊な仕組みです。

有望そうな技術を、通常より早く患者に届けることができる一方、そのぶん未確認のリスクを社会が背負うことになります。また、おそらく高額になるであろう薬価が本当に妥当なのかも検証が必要です。だからこそ、先払いで資格を与えた以上、その評価も世界標準でなければなりません。何人に使われ、どれだけ効果があり、どんな副作用が出て、社会はいくら負担したのか。

これまで日本の再生医療製品の早期承認制度は、国際科学誌ネイチャーやサイエンスでたびたび批判されてきました。しかし、有効性と安全性のデータを世界に公開し、日本だけでなく海外でも医薬品として認められてこそ、iPS細胞治療の「早期承認」は単なる国内制度上の先行例ではなく、国際社会に通用する成果となります。そうして初めて、日本の技術力に対する真の信頼も生まれるのです。。

先行したハートシートの事例では、条件及び期限付承認から正式承認に至ることなく、有効性未確認のまま撤退という結果になりました。今回のiPS細胞治療も同様に、「7年後に正式承認か撤退か」という結末が、今から想定されているということも、社会全体で共有すべき事実です。

「日本発のiPS技術がすごい」という誇りは大切です。その一方で、希望を語るなら客観的な数字の上に立ち、制度を語るなら国際的に通用する透明性の上に立つ必要があります。世界初の日本の科学技術の承認を喜ぶ前に、私たちが考えるべきことは、まだたくさんあるのです。

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谷本 哲也（たにもと・てつや）

内科医

鳥取県米子市出身。1997年九州大学医学部卒業。医療法人社団鉄医会理事長・ナビタスクリニック川崎院長。日本内科学会認定内科専門医・日本血液学会認定血液専門医・指導医。2012年より医学論文などの勉強会を開催中、その成果を医学専門誌『ランセット』『NEJM（ニューイングランド医学誌）』や『JAMA（米国医師会雑誌）』等で発表している。

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（内科医 谷本 哲也）