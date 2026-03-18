生ビールが「1杯10円」になる「酒飲みパス」発売 人気居酒屋の対象ドリンクが全時間帯何杯でも安い
居酒屋「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は、2026年3月18日（水）から、対象のドリンクが1杯10円（税込）になる「酒飲みパス」を数量限定で販売する。
近年、食品や光熱費の相次ぐ値上げにより、生活防衛意識が高まっている。中でも、外食費においては、価格改定が相次いだことで、気軽な日常ではなくなった、という声も増えている。こうした背景をなんとかしたいと、同店は「酒飲みパス」の販売を決定したという。
「酒飲みパス」は、税込1,000円で購入すると、購入日から30日間、生ビール、ハイボール、レモンサワーなどの対象ドリンクが、全時間帯1杯10円（税込）となる。〈酒飲みパス・詳細〉
【販売開始】
2026年3月18日（水）から販売開始
【販売価格】
1,000円（税込） ※数量限定
【特典内容】
対象ドリンクが全時間帯・何杯でも1杯10円（税込）
【対象ドリンク】
ジムビームハイボール・こだわり酒場のレモンサワー・タコハイ・生ビール
【有効期間】
購入日から30日間
・関西エリア
十三店/塚本店/大阪福島店/門真古川橋店
・東海エリア
栄錦店/金山店/名古屋今池店/新瑞橋店/刈谷店
・関東エリア
錦糸町店/川崎店
・中国エリア
紙屋町店/広島流川店
【利用条件】
※他クーポンとの併用不可 / 瓶ドリンク対象外 / お通し代＋フード2オーダー制
※1回の来店につき2時間制となる
※購入店舗のみ有効（餃子のかっちゃん別店舗での使用は不可）
●アルコールに合うおすすめメニュー
・おつまみメンマ
・コブクロのピリ辛和え
・大阪ホルモン野菜炒め
・シャキシャキにんにく豆苗炒め