生ビールが「1杯10円」になる「酒飲みパス」発売　人気居酒屋の対象ドリンクが全時間帯何杯でも安い

居酒屋「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は、2026年3月18日（水）から、対象のドリンクが1杯10円（税込）になる「酒飲みパス」を数量限定で販売する。

【商品画像】「餃子のかっちゃん」のおすすめメニューはこちら

近年、食品や光熱費の相次ぐ値上げにより、生活防衛意識が高まっている。中でも、外食費においては、価格改定が相次いだことで、気軽な日常ではなくなった、という声も増えている。こうした背景をなんとかしたいと、同店は「酒飲みパス」の販売を決定したという。

「酒飲みパス」は、税込1,000円で購入すると、購入日から30日間、生ビール、ハイボール、レモンサワーなどの対象ドリンクが、全時間帯1杯10円（税込）となる。

〈酒飲みパス・詳細〉

【販売開始】

2026年3月18日（水）から販売開始

【販売価格】

1,000円（税込） ※数量限定

【特典内容】

対象ドリンクが全時間帯・何杯でも1杯10円（税込）

【対象ドリンク】

ジムビームハイボール・こだわり酒場のレモンサワー・タコハイ・生ビール

【有効期間】

購入日から30日間

〈実施店舗〉

・関西エリア

十三店/塚本店/大阪福島店/門真古川橋店

・東海エリア

栄錦店/金山店/名古屋今池店/新瑞橋店/刈谷店

・関東エリア

錦糸町店/川崎店

・中国エリア

紙屋町店/広島流川店

【利用条件】

※他クーポンとの併用不可 / 瓶ドリンク対象外 / お通し代＋フード2オーダー制

※1回の来店につき2時間制となる

※購入店舗のみ有効（餃子のかっちゃん別店舗での使用は不可）

●アルコールに合うおすすめメニュー

・おつまみメンマ

・コブクロのピリ辛和え

・大阪ホルモン野菜炒め

・シャキシャキにんにく豆苗炒め