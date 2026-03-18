【ADR-04-MkX ディフェンダー】 7月 発売予定 価格：4,620円

ウェーブは、プラモデル「ADR-04-MkX ディフェンダー」を7月に発売する。価格は4,620円。

本製品は、アニメ「超時空要塞マクロス」より、マクロス艦の防衛にあたるデストロイド「ADR-04-MkX ディフェンダー」を、1/100スケールでプラモデル化したもの。

「トマホーク」同様、接着剤を使用しないスナップフィットタイプで、各関節はポリキャップにより可動し、2010年12月に発売した1/72スケールのプロポーションとディテールを余すことなく凝縮した仕上がりとなっている。

また同社より発売している「1/100 VF-1」シリーズと並べることで、「超時空要塞マクロス」の世界観が広がり、より楽しむことができる。

「ADR-04-MkX ディフェンダー」

スケール：1/100スケール サイズ：全高 約110mm 付属品マーキングデカール

(C)1982 BIGWEST

※写真の完成品は組み立て、塗装を施したものです。

※実際の製品とは細部の仕様が異なる場合があります。ご了承ください。