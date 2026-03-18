南海キャンディーズの「しずちゃん」こと山粼静代が１８日、東京・日本橋三越本店で開催中の「よしもとアートフェア」（２３日まで）の取材会に出席した。

吉本興業に所属するしずちゃん、レイザーラモンＨＧ、キシモトマイらアート活動も行う１３人の芸人の作品が集結。複数の吉本所属芸人による大規模な展示会は今回が初めて。しずちゃんはアーティスト歴約２０年。同展覧会の真横の会場で行われている「手塚治虫 版画展」（２３日まで）に漫画家・ちばてつや氏の代表作「あしたのジョー」にまつわる作品も展示されていたことに触れ「私がボクシングを始めたきっかけの作品。ちばてつやさんの隣、地続きに並ばせてもらえたので、コラボ感がある。並んだ感じがある」と大興奮した。

同展示会のキービジュアルには、しずちゃんがコロナ禍に描き上げた「みんなで地球」（６６万円）が選ばれた。集中して２週間で描き上げた力作。「またみんなで密になろうと思って描きましたが、相方（＝山里亮太）には『心の闇が出ている』と言われました」と振り返った。

自身のＹｏｕ Ｔｕｂｅチャンネル「しずちゃんの創造と破壊チャンネル」の企画の一環で、「もしも相方の山ちゃんが逮捕されたら」とのお題で描いた「山ちゃんの法廷画」（１９万８０００円）も展示されている。同作はパンツ泥棒の罪で捕まった山ちゃんが法廷で証言する様子をコミカルに描いているもの。しずちゃんはテレビカメラに向かって「山ちゃん、いつもありがとう」と笑顔で語りかけたが、「初めて言ったわ」とボソッと明かし、報道陣の笑いを誘った。

取材会にはレイザーラモンＨＧ、お笑いコンビ・素敵じゃないかの柏木成彦が出席した。