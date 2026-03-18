「彼女とは最近うまくいっていない」彼女持ちの先輩からの思わせぶりな深夜電話。突然の呼び出しに、期待に胸を膨らませて会いに行くと...【信じられない衝撃の結末】が待っていて！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大学1年生の主人公は、バイト先の4年生の先輩に淡い恋心を抱いていました。彼女がいるのに甘い言葉を囁く先輩の真意と、卒業式の夜に明かされた残酷な嘘。裏切られた主人公の、まさかの逆転劇を描きます。

大学に入学したばかりの私は、バイト先の4年生の先輩に恋をしていました。彼には彼女がいましたが、私にだけは特別な態度を見せてくれたのです。

仕事の合間にさりげなく声をかけてくれたり、重い荷物を代わりに持ってくれたり、ほかの後輩とは違う距離の近さに、私はどんどん惹かれていきました。

あるときから、深夜の長電話が日課に。「彼女とは最近うまくいっていない」「お前みたいな子が彼女だったら最高なのにな」と、受話器越しに漏らす弱音。

電話はいつも気づけば何時間も続き、恋愛の話から将来の夢、大学生活のことまで、まるで恋人同士のように語りあうようになっていきました。そして私は彼にとって特別な存在なのだと、いつの間にか信じ込んでいました。