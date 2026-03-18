◆米大リーグオープン戦 ロイヤルズ―ドジャース（１７日・米アリゾナ州サプライズー＝サプライズスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、オープン戦の敵地・ロイヤルズ戦に先発し、３回に１死から３者連続四球と制球を乱して降板した。

オープン戦の特別ルールで４回からは再び登板。先頭打者からカットボールで見逃し三振を奪ったが、１死走者なしで中前安打を浴び、１死一塁から右打ちのディアスに左越えの２ランを浴びた。２死走者なしで３ボールになったところで、ロバーツ監督がマウンドに向かうと、投ゴロに抑えた。５回も登板。先頭に左中間フェンス直撃の二塁打を浴びたところで降板した。３回３分の１相当で７１球を投げてストライクは５３・５％の３８球で、４安打を浴びて、４四球、５奪三振だった。

初回は先頭のインディアを空振り三振。続くマルテに四球を与えたが、トーマスを空振り三振、ロフティンを左飛に抑えた。初回から最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）をマークした。２回は先頭のロハスに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びたが、その後の打者を中飛、右飛、一ゴロで打ち取って無失点で切り抜けた。

３回は先頭打者から空振り三振を奪ったが、２巡目の対戦となった１番打者のインディアから球に制球を乱して３者連続四球。まさかの乱調となり、最速９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークしたが、マウンドを降りた。その後４回にマウンドに戻ったが、１死一塁から２ランを被弾。５回は先頭に左中間フェンス直撃の二塁打を許して降板した。

朗希は、オープン戦初登板だった２月２５日（同２６日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で、予定の２回を投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）だった。

３日（同４日）の敵地・ガーディアンズ戦では初回に２四球と１安打でいきなり無死満塁のピンチを作られ、満塁弾を被弾。続く打者にも四球を与えて降板。特別ルールで２回から再登板すると、２回からの２イニングをパーフェクトで抑え、２回２安打４失点、３四球２奪三振で、最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）だった。ここまでオープン戦は、試合前の時点で２登板で１勝無敗ながら、防御率１８・９０と苦しんでいた。

１０日（同１１日）にはマイナーで練習試合に登板し、７者連続三振を奪うなど、４回１安打無失点９奪三振と圧巻の投球を見せていた。